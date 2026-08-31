내일까지 전국 비…충청, 150mm 넘는 폭우 온다

<앵커>



오늘(31일)은 중부지방에 집중 호우가 예상됩니다. 자세한 날씨 소식 기상센터 연결해서 알아보겠습니다.



안수진 캐스터입니다.



<캐스터>



어제는 남부를 중심으로 강하고 많은 비가 집중됐다면 오늘은 비구름대가 중부로 옮겨가겠습니다.



현재 레이더 영상 살펴보시면 정체 전선의 영향으로 중부와 전북 지역에 비구름대가 위치해 있고요.



특히 전북 지역은 고온 다습한 공기가 더욱 강한 비구름을 만들어내면서 현재 전주에는 시간당 25mm 안팎의 세찬 비가 쏟아지고 있습니다.



특보 현황도 살펴보겠습니다.



충남과 전북 서부 지역을 중심으로 호우특보가 발효 중입니다.



오늘 비가 내내 이어지다가 남부와 제주 지역은 밤이 되면 비가 그치겠고요.



중부 지방은 내일 오전까지 비가 더 이어지겠습니다.



내일까지 예상되는 강수량 한번 살펴보시면, 충남 서부 지역에 150mm 이상, 전북 서부 지역에도 120mm 이상의 호우가 집중되겠고요.



경기 남부와 강원 중남부 내륙 지역에 80mm 이상, 서울에도 최고 60mm의 많은 비가 내리겠습니다.



비가 내릴 때는 돌풍과 천둥, 번개를 동반하겠고요.



매우 강하게 쏟아질 때 있어 비 피해 없도록 대비 잘해주셔야겠습니다.



중부 지방의 폭염 특보는 해제됐고요.



남부를 중심으로 무더위가 계속되고 있습니다.



오늘 서울의 낮 최고 기온 26도로 더위가 한풀 꺾이겠고요.



남부 지방은 부산의 기온 34도까지 오르겠습니다.



북쪽에서 내려온 찬 공기로 중부 지방의 더위는 한풀 꺾였지만 남부 지방의 무더위는 계속되겠습니다.



(안수진 기상캐스터)