[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

1. 6개 부처 장관직 인선에 대해 국민의힘은 '코드 맞추기'라고 공세를 펴면서 특히 법무부 장관 후보자에 지명된 김승원 민주당 의원은 '공소취소 선봉장'이라며 강하게 반발했습니다. 민주당은 추석 연휴 전까지 국무위원 인사청문 절차를 신속하게 마무리하겠다는 방침입니다.



2. 전남 광주 지역을 중심으로 시간당 100mm가 넘는 폭우가 쏟아져 곳곳이 물이 잠겼고 전북 고창군에는 주민 대피 명령이 내려졌습니다. 오늘(31일)도 중부지방과 호남을 중심으로 강하고 세찬 비가 예상됩니다.



3. 네팔 대홍수로 실종된 한국인 9명을 수색하기 위해 파견된 정부 합동 신속대응팀이 헬기 운행에 난항을 겪자 오늘 육로 수색을 시도합니다.



4. 신천지와 통일교를 둘러싼 각종 의혹을 수사해 온 정교유착 합동수사본부가 7개월 여만에 수사를 종료했습니다. 합수본은 이만희 신천지 총회장 32명을 재판에 넘기고 한학자 통일교 총재의 개인 금고에서 현금 260억 원을 압수했습니다.