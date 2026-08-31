군, 장갑구급차 개발 완료…최전방·위험지역서 부상장병 구조

▲ 장갑형의무후송차량

방위사업청은 군 장병의 생존성을 높이고 의무후송 지원능력을 대폭 강화할 '장갑형의무후송차량' 체계개발을 성공적으로 완료했다고 밝혔습니다.적의 총탄이나 화기 위협이 있는 최전방 전장과 위험 지역에서 다친 장병을 안전하게 구조하고, 후방 병원으로 후송하면서 전문적인 응급처치와 원격 의료지원을 받을 수 있도록 특수 설계된 장갑차량입니다.현재 군에서 의무후송차량으로 운용 중인 표준형 구급차나 상용구급차는 기동력이 낮고, 방호나 험지극복, 야지주행 등에 제약이 있어 전투부대에 근접한 응급후송 지원이 어려웠습니다.새로 개발된 장갑형의무후송차량은 이미 검증된 '차륜형지휘소용차량'을 기반으로 개발돼 우수한 기동성과 방호력을 갖췄습니다.차량 내부에는 들것 이송장치를 비롯해 산소공급장치, 자동심장충격기 등 다양한 의료장비가 탑재돼 있으며, 화생방 오염 상황에 대비한 양압장치를 장착해 장병들의 생존성을 한층 높였습니다.방사청은 향후 장갑형의무후송차량이 적기에 군에 인도될 수 있도록 양산을 준비할 계획이라고 밝혔습니다.(사진=방위사업청 제공, 연합뉴스)