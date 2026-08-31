필리핀 감옥서 국내 마약 절반 쥐락펴락…한국인 총책 14명 덜미

해외 수용소에 수감된 상태에서도 텔레그램을 통해 국내 마약 유통량의 절반 이상을 쥐락펴락해 온 한국인 마약 총책 14명의 실체가 드러났습니다.



검찰은 이들의 지시를 받아 국내 판매망을 관리한 운영자를 먼저 구속기소하고, '옥중 경영'을 이어가고 있는 해외 총책들의 강제 송환에 속도를 내고 있습니다.



마약범죄 정부합동수사본부(합수본)는 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(향정) 등 혐의로 텔레그램 마약 판매 채널 '라부부' 운영자 A 씨를 구속기소했다고 오늘(31일) 밝혔습니다.



A 씨는 지난해 12월부터 올해 7월까지 상시 회원 230명 규모의 마약 판매 채널을 운영하며 340만 원 상당의 필로폰 등을 직접 판매한 혐의를 받습니다.



그는 운반책(일명 드라퍼)을 통해 주택가 등지에 2천만 원 상당의 마약을 소분해 숨겨두는 일명 '좌표' 방식으로 유통하고 다른 판매상에게 2천600만 원 상당의 마약을 공급한 혐의도 있습니다.



A 씨는 이 대가로 운영 총책 B 씨로부터 700만 원을 받은 것으로 조사됐습니다.



이는 지금까지 수사로 드러난 A 씨의 개인 범행일 뿐 '라부부'가 국내에 유통한 마약 규모는 훨씬 많은 것으로 전해졌습니다.



합수본은 A 씨를 수사하는 과정에서 배후 총책 B 씨를 특정해 수사 중입니다.



B 씨는 해당 채널을 실제로 지휘하며 막대한 양의 마약을 시중에 유통한 것으로 전해졌습니다.



B 씨를 포함한 14명의 마약 총책은 현재 필리핀 비쿠탄 수용시설에 수감된 상태에서도 익명 SNS 등을 이용해 국내 조직원들을 지휘해 대량의 마약을 국내로 반입·유통하며 막대한 수익을 취득해 온 것으로 확인됐습니다.



이들은 수용소 내에서 직접 만나 서로 담합해 국내 유통 마약 단가를 맞추는 등 국내 마약시장을 좌지우지한 것으로 드러났습니다.



B 씨 등 한국인 총책 14명이 이 같은 방식으로 연합해 유통하는 물량은 국내 마약 유통량의 절반을 훌쩍 넘는 규모로 파악됐습니다.



합수본은 초국가범죄 특별대응TF와의 공조를 통해 이들에 대한 강제 송환을 추진 중입니다.



송환이 이뤄질 경우 후속 수사는 오는 10월 2일 출범을 앞둔 중대범죄수사청에서 맡아 진행할 가능성이 높습니다.



다만 신설 기관의 인적 구성이 아직 완료되지 않은 만큼, 해외 총책 송환과 남은 윗선 추적 과정에 수사 공백이 빚어지지 않도록 체계적인 조치가 필요하다는 지적이 나옵니다.