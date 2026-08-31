[자막뉴스] "소변 때문에 빙하가 녹는다?" 하루 6000L 배출에 '붕괴 공포'

에베레스트를 찾는 등반객들의 활동이 빙하와 눈을 한 해 약 2500t씩 녹일 수 있다는 연구 결과가 나왔습니다.



난방과 취사에 쓰는 연료는 물론 등반객이 배출하는 소변의 열까지 영향을 미친다는 분석입니다.



네팔 토지관리부 수석측량관 등이 참여한 국제 연구팀은 에베레스트 네팔 쪽 등반로의 베이스캠프가 자리 잡은 쿰부 빙하를 분석한 결과를 최근 국제 학술지 '리저널 인바이런멘털 체인지'에 발표했습니다.



에베레스트 베이스캠프에는 봄철 등반 시즌이면 수천 명의 등반객과 가이드, 지원 인력이 몰리는데, 카페와 고속 인터넷, 온수 샤워 시설은 물론 난방 바닥을 갖춘 텐트까지 운영되고 있습니다.



연구진에 따르면 2023년 봄 약 50일간 베이스캠프의 텐트 1600개를 운영하는 데 액화석유가스 824통과 등유 1만 8935L, 휘발유 5130L가 사용됐습니다.



취사와 난방, 전력 생산 등에 쓰인 연료와 사람이 배출하는 소변에서 전달되는 열을 합하면 총 84만 9174메가줄의 열에너지가 발생한 것으로 추산됐는데, 이는 빙하와 눈 2492t을 녹일 수 있는 에너집니다.



2500t의 얼음과 눈이 물로 녹으면 국제 규격 올림픽 수영장 하나를 채울 수 있는 양입니다.



특히 이 중 사람의 소변이 빙하를 녹이는 양도 상당한 거로 분석됐습니다.



고산에서는 탈수를 막기 위해 많은 물을 마시는 탓에 수천 명의 등반객과 가이드가 하루 6000L가 넘는 소변을 배출합니다.



대변은 저장조에 모아 산 아래로 옮기지만 소변 상당량은 빙하 위에 그대로 배출됩니다.



연구진은 소변에서 전달되는 열만으로도 한 시즌 약 154t의 얼음이 녹을 수 있다고 추정했습니다.



이번 계산에는 헬리콥터 운항이나 등반객의 체열, 물자를 운반하는 야크 등의 영향은 포함되지 않아 실제 인간 활동의 영향은 더 클 수 있다고 연구진은 설명했습니다.



에베레스트 빙하가 녹는 주된 원인은 전 지구적인 기후변화지만, 이미 빠르게 녹는 빙하 위에 수천 명이 밀집해 추가적인 열을 발생시키는 지금의 방식은 지속 가능하지 않다고 연구진은 지적했습니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)