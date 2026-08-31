코레일·SR 기관통합 마무리…내일 KTX·SRT 통합 운행 시작

▲ 9월 1일 KTX와 SRT의 통합 열차 운행이 개시된다. 사진은 8월 31일 서울역.

국토교통부는 한국철도공사(코레일)와 에스알(SR)의 기관 통합을 완료하고 다음 달 1일부터 KTX·SRT 통합 운행을 시작한다고 오늘(31일) 밝혔습니다.이달 초 공정거래위원회의 기업결합 심사를 통과한 뒤 사업양수도 인가, 철도사업계획 변경, 철도안전관리체계 변경 등 필요한 법정·행정절차를 모두 마쳤다고 설명했습니다.코레일은 기존 조직에 SR 업무를 승계하기 위한 '통합사업관리 부문'을 한시적으로 설치하고 수서발 고속철도 운영에 필요한 자율적 권한을 부여하기로 했습니다.통합사업관리 부문은 최대 3년 동안 운영하며 1년 후 통합 이행 정도와 조직 안정화 상황 등을 평가해 운영 기간을 결정할 계획입니다.인력 측면에서는 SR 직원의 기존 근로조건 유지를 전제로 포괄 고용승계하고 고용·직무·보수·복지 등 세부 사항은 노사 협의를 통해 조정할 방침입니다.아울러 정부와 코레일은 2027년부터 기존 KTX-산천 대비 편성당 약 90석이 많은 신규 고속철도 차량 31편성(1편성당 8량, 500석)을 순차적으로 도입할 계획입니다.평택∼오송 구간 2복선화 등 철도 인프라 확충과 연계해 고속철도 운행 횟수와 좌석 공급을 지속 확대합니다.좌석 공급 확대에 따른 운송 수입, 통합에 따른 비용 절감 등을 점검해 국민 편익과 코레일의 재무 건전성도 균형 있게 확보하겠다는 구상입니다.열차 안전에도 총력을 기울입니다.기관사 교육·훈련, 중련열차 연결·분리 작업, 이례 상황 대응, 역사 혼잡관리 등에 대해 합동점검을 실시할 예정입니다.연말까지 비상대응반도 상시 운영하며 다음 달에는 수서고속선 비상 대응 종합 훈련도 시행합니다.김윤덕 국토부 장관은 "통합의 출발부터 안전을 최우선으로 현장을 세심하게 점검하겠다"면서 "국민께서 고속철도를 보다 편리하게 이용하고 더 나은 철도서비스를 누리실 수 있게 하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)