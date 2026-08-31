근무 중 열사병 사망…법원 "2인1조 택배기사도 산재보호 대상"

▲ 택배기사

2인 1조로 택배 운송 업무를 한 이들도 산업재해 보호 대상이라는 판결이 나왔습니다.서울행정법원 행정3부(호성호 부장판사)는 A 씨 유족이 근로복지공단을 상대로 "유족급여 및 장의비 부지급 처분을 취소하라"며 낸 소송을 최근 원고 승소로 판결했습니다.A 씨는 지인과 2인 1조로 택배 운송 업무를 하다가 숨졌는데 추정 사인은 열사병이었습니다.A 씨의 유족은 공단에 유족급여와 장의비 지급을 청구했으나 공단은 A 씨가 산업재해보상보헙법상 노무제공자에 해당하지 않는다며 거부했습니다.유족은 불복 소송을 냈고 법원은 이들의 손을 들어줬습니다.재판부는 산재보험법이 적용되는 노무제공자에 생활물류서비스법상 택배서비스종사자가 포함된다고 짚었습니다.또 택배서비스종사자란 택배서비스사업자 또는 영업점 등과 택배서비스 운송 위탁계약이나 근로계약을 맺어 화물의 집화, 배송 등 업무에 종사하는 사람으로 규정된다고 설명했습니다.재판부는 "택배 영업점과 실제 운송계약을 체결한 이는 A 씨의 지인이지만 계약할 때부터 A 씨와 함께 2인 1조로 근무할 예정이었고 영업점도 이를 인지한 상태에서 A 씨를 지인과 대등한 계약 당사자로 취급했다"고 지적했습니다.따라서 "A 씨가 운송 계약상 명의자로 표시되진 않았지만 생활물류서비스법상 택배서비스종사에 해당한다"고 판단했습니다.공단 측은 생활물류서비스법에 택배서비스종사자는 화물자동차 운송사업 허가를 받아야 한다는 조항이 있고 A 씨는 허가받지 않았기 때문에 택배서비스종사자로 볼 수 없다고 주장하기도 했습니다.하지만 재판부는 "화물자동차 운송사업 허가를 받았는지 여부가 산재보험법의 노무제공자 규정에 의한 보호 필요성이 있는지 판단할 때 본질적인 기준이 되진 않는다"며 받아들이지 않았습니다.