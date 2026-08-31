천하람 "개혁신당 합당 추진은 없어…차기 지도부 선출 준비"

▲ 개혁신당 천하람 당 대표 권한대행 겸 원내대표가 31일 국회에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다.

개혁신당이 이준석 전 대표의 사퇴 후 당 수습을 위해 전당대회 준비 등을 통해 차기 지도부 선출에 돌입합니다.천하람 개혁신당 당 대표 권한대행 겸 원내대표는 오늘(31일) 오전 국회에서 기자회견을 열고 "당헌·당규가 정한 절차에 따라 차분하고 침착하게 차기 지도부 선출을 위한 전당대회를 차질 없이 준비하겠다"고 밝혔습니다.앞서 이준석 전 대표는 지난 26일 6.3 지방선거 패배 등의 정치적 책임을 지고 대표직을 사퇴했습니다.천 권한대행은 "지난 지방선거 결과는 저희에게 너무나 무겁고 충격적이었다"며 "당의 존립 기반마저 흔드는 엄중한 경고이자, 국민께서 내리신 매서운 채찍질이었다"고 말했습니다.그러면서 "선거 참패의 충격이 채 가시기도 전에 이어진 정이한 자작극 사태 등 잇따른 악재와 난관 속에서, 당을 제대로 추스르지도, 국민들께서 납득하실 만한 깊은 성찰과 대책을 내놓지도 못했다"며 "지금 개혁신당은 창당 이래 가장 커다란 위기 앞에 서 있다"고 밝혔습니다.개혁신당은 지방선거 참패 후 조직강화특별위원회 발족과 뉴미디어 전략 강화 등 당 쇄신을 추진해 왔지만, 이 과정에서 당내 동력을 확보하지 못한 것으로 전해졌습니다.천 권한대행은 취재진과 질의응답에서 "차기 지도부가 어느 정도 구성되면 구체적 쇄신안을 마련해 추진하겠다"고 말했습니다.이 전 대표의 사퇴 배경으로 경기 남부 지역구 공천 갈등 등이 거론된 것에 대해선 "이준석 전 대표가 아이디어 차원에서 언급하긴 했으나 갈등은 없었다"고 설명했고, 일각에서 불거지는 합당설에 대해선 "내부에서 합당을 추진하자고 얘기한 사람은 아무도 없다"며 선을 그었습니다.개혁신당은 지도부 총사퇴로 전당대회준비위원회 구성 등 차기 지도부 선출을 위한 준비 절차에 돌입할 예정입니다.(사진=연합뉴스)