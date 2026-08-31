정교유착 합수본 종료…이만희 구속기소·한학자 금고 260억 원 압수

신천지와 통일교의 각종 의혹을 수사해 온 정교유착 비리 합동수사본부가 출범 237일 만인 오늘(31일) 활동을 종료했습니다.



합수본은 신천지 이만희 총회장을 구속기소하고 한학자 통일교 총재의 개인 금고에서 현금 260억 원을 압수하는 등의 성과를 거뒀습니다.



지난 1월 6일 출범한 합수본은 신천지의 국민의힘 당원 가입 강요와 조세포탈·자금 횡령, 통일교의 불법 정치자금 기부와 교회 자금 횡령 등 의혹을 수사했습니다.



수사 결과 이만희 총회장을 비롯한 신천지 관계자 4명을 구속기소하고 다른 관계자 등 12명을 불구속기소 했습니다.



통일교와 관련해서는 한학자 총재를 비롯한 관계자 등 16명을 불구속기소 했는데, 이 중 범행 가담 정도가 비교적 가벼운 통일교 간부 6명은 약식명령을 청구했습니다.



신천지 관련 수사의 핵심은 국민의힘 당원 가입 강요 사건이었습니다.



합수본은 이만희 총회장과 고동안 전 총회 총무 등이 교단 현안을 해결하기 위해 정치권에 영향력을 행사할 목적으로 2021년부터 2024년까지 신도들에게 국민의힘 가입을 강요한 것으로 판단했습니다.



이들은 제20대 대통령선거와 제8회 지방선거, 국민의힘 당대표 경선, 제22대 국회의원선거를 앞두고 각 지파에 가입 목표를 하달하고 실적을 점검한 것으로 조사됐습니다.



이 과정에서 최소 5만 6천472명의 신도가 국민의힘에 가입했습니다.



합수본은 신천지 총회 본부와 국민의힘 당사 등 56곳을 압수수색하고 관련자 약 200명을 조사한 끝에 이 총회장 등을 재판에 넘길 수 있었습니다.



조세포탈 사건에서는 신천지가 2016∼2020년 전국 70개 지교회 매점을 신도 명의로 위장 운영하고 장부를 이중으로 관리해 법인세와 부가가치세 75억 7천만 원을 포탈한 사실을 확인했습니다.



고 전 총무가 교회 재정에서 법무 비용 명목 등으로 약 19억 원을 빼돌리고, 총회장 승인 없이 부동산 사업을 추진하면서 12개 지파로부터 41억 원을 받아낸 혐의도 규명했습니다.



올해 지방선거를 앞두고 더불어민주당 고양시장 경선에 영향을 미치기 위해 신도 30여 명을 당원으로 가입시킨 경기북부 시몬지파 신학부장과 예비후보 지지자도 공직선거법 위반 혐의로 불구속기소 했습니다.



통일교 수사에서는 교단 자금을 이용한 조직적인 불법 정치후원과 대규모 자금 횡령 사실이 드러났습니다.



합수본은 통일교가 정교일치 이념을 구현하고 우호적인 정치인을 확보하기 위해 2019년부터 지난해까지 국회의원 등 정치인 132명에게 219차례에 걸쳐 총 1억 8천900만 원을 불법 기부한 것으로 파악했습니다.



윤영호 전 통일교 세계본부장과 송광석 전 세계평화국회의원연합(IAPP) 회장, 이모 전 천주평화연합(UPF) 회장 등 3명은 정치자금법 위반 및 업무상횡령 혐의로 불구속기소 됐습니다.



범행에 가담한 통일교 지구장 등 6명도 약식 기소됐습니다.



불법 정치후원에 한 총재와 정원주 전 비서실장이 직접 가담했다는 의혹은 증거가 부족하다고 보고 불송치 및 기록 반환으로 종결했습니다.



다만 별도의 자금 비리 수사를 통해 한 총재와 정 전 비서실장, 윤 전 본부장 등 4명이 2017년부터 지난해까지 교회 자금 약 105억 원을 빼돌린 혐의를 확인해 추가 기소했습니다.



합수본은 한 총재의 침실 등에 설치된 금고에서 현금 260억 원을 압수해 추징보전 절차를 진행하고 있습니다.



전재수 부산시장의 국회의원 시절 불거진 통일교 금품수수 의혹은 경찰 불송치 및 검찰팀의 기록 반환으로 종결됐습니다.



다만 압수수색을 앞두고 PC 저장장치 등을 파손한 전직 보좌진 4명은 증거인멸 혐의로 불구속기소 됐습니다.