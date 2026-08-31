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"빈이가 내 삼두 잡아줘"…'틈만나면' 유재석, 현빈과 뜻밖의 친분 공개

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작성 2026.08.31 10:09 조회수
"빈이가 내 삼두 잡아줘"…'틈만나면' 유재석, 현빈과 뜻밖의 친분 공개
'틈만나면,'에서 유재석과 배우 현빈의 친분이 공개된다.

오는 9월 1일 방송되는 SBS '틈만나면,'에서는 MC 유재석, 유연석과 함께 게스트로 배우 현빈과 우도환이 출격해 안양의 틈새 시간을 찾아간다.

이날 유재석은 현빈을 만나자마자 "빈아 너 빵이 더 좋아졌다"며 반가움을 표했다. 이어 "현빈이는 나와 같이 땀 흘렸던 사이"라며 "같은 체육관에서 운동했는데, 빈이가 내 삼두를 잡아줬다"고 특별한 인연을 고백했다. 이에 현빈은 유재석의 근육을 체크하며 "형은 그때보다 몸이 더 얇아지신 것 같다"고 능청스럽게 받아쳐 웃음을 자아냈다.

특히 데뷔 23년 만에 처음으로 버라이어티 예능에 출연한 현빈은 우도환과 함께 남다른 승부욕을 내뿜었다. 미션이 시작되자 룰의 빈틈을 찾아내 제작진과 협상을 시도하는 등 열정을 태웠고, 이를 본 유재석은 "쟤네는 왜 자꾸 제작진 쪽으로 가 있냐"며 혀를 내둘렀다는 후문이다.

자체 최고 시청률을 경신하며 화요 예능 강자로 자리매김한 '틈만나면,'은 매주 화요일 밤 9시에 방송된다.

강선애 기자  

(SBS연예뉴스 강선애 기자)
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