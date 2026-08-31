장동혁 "조희대, 재제청 거부하고 대통령 재판재개 선언해야"

▲ 국민의힘 장동혁 대표(왼쪽)와 정점식 원내대표가 31일 국회에서 열린 최고위원회의에 입장하며 대화하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표는 청와대가 조희대 대법원장의 대법관 후보 제청을 반려하며 사실상 재제청을 요구한 것과 관련해 조 대법원장에게 "위헌적 재제청 요구를 단호하게 거부하고 이재명 재판 재개를 선언해야 한다"고 말했습니다.장 대표는 오늘(31일) 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "그것이 국민이 요구하는 대법원장의 헌법적 책무"라며 "이 대통령이 목을 매는 판사는 대장동 (사건) 김만배에게 무죄를 선고한 인물이다. 결국 본인에게 무죄를 선고할 판사들로 대법원을 채우겠다는 것"이라고 주장했습니다.장 대표는 이어 지난 정부 시절 민주당 의원들이 대통령의 대법관 재제청 요청이 삼권분립 위배라는 취지로 주장한 발언들을 언급한 뒤, "그랬던 민주당이 지금은 말을 180도 바꿨다"고 지적하면서 "내가 하면 합헌, 남이 하면 위헌, 낯 뜨겁지도 않나"라고 꼬집었습니다.(사진=연합뉴스)