[날씨] 전국에 비…호남 서해안·충남 호우특보

<앵커>



현재 비가 내리고 있습니다. 오늘(31일) 중부와 호남 지역에 매우 강한 비가 예상된다고 하는데요. 자세한 날씨 소식 기상센터 연결해서 알아보겠습니다.



안수진 캐스터?



<캐스터>



오늘 전국에 비가 내립니다.



정체 전선이 발달하면서 현재는 중부와 전북 지역을 중심으로 비구름이 위치해 있고요.



특히 고온다습한 공기가 전북 지역에 더욱 강한 비구름을 발달시키면서 현재 군산에는 시간당 40mm 안팎의 세찬 비가 쏟아지고 있습니다.



이에 따라 일부 호남 서해안과 충남 지역을 중심으로는 호우특보가 내려져 있고요.



앞으로 강한 비구름이 중부지방으로 이동하면서 특보는 더욱 확대되겠습니다.



비는 오늘 내내 이어지겠습니다.



남부와 제주 지역은 밤이 되면서 비가 서서히 그치겠고요.



중부지방은 내일까지 더 이어지겠습니다.



이틀간의 예상되는 강수량 살펴보시면 충남 지역에 200mm 이상, 충북 지역에 150mm 이상, 경기 남부와 강원 중남부 내륙과 호남 서부 지역에도 120mm 이상의 호우가 집중되겠고요.



서울에도 최고 80mm의 많은 비가 내리겠습니다.



또 비가 내릴 때는 돌풍과 천둥 번개를 동반하겠고요.



일부 지역에서는 시간당 50mm 이상의 매우 세찬 비가 쏟아질 때 있겠습니다.



비 피해 없도록 대비 잘해주셔야겠습니다.



중부지방의 폭염 특보는 해제됐지만, 남부지방을 중심으로는 특보가 이어지고 있습니다.



오늘 서울의 낮 최고 기온 26도로 더위가 쉬어가겠고요.



특보가 내려져 있는 남부를 중심으로는 부산의 낮 최고 기온 34도에 습도가 높아서 체감하는 온도는 기온보다 더 높겠습니다.



당분간 중부지방의 더위는 주춤하겠고요.



남부지방은 무더위가 이어지겠습니다.



(안수진 기상캐스터)