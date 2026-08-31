시외·고속버스 노선 4천 개 줄고 터미널은 폐업…교통도 양극화

▲ 서울 서초구 서울고속버스터미널

시외·고속버스 노선과 승객 수가 지속적으로 감소하고, 매년 여러 버스 터미널도 문을 닫고 있는 것으로 나타났습니다.오늘(31일) 전국버스운송사업조합연합회 통계에 따르면 지난해 시외·고속버스 노선 수는 3천203개로 10년 전의 4천584개에서 1천381개(30.1%) 감소했습니다.노선 수가 20년 전만 해도 5천 개가 넘었던 것과 비교하면 4천 개 가까이 줄어든 셈입니다.노선 수는 2010년 4천584개, 2015년 3천625개, 2020년 3천203개 등 지속적으로 줄어드는 추세입니다.시외·고속버스 이용자는 2005년 2억 8천337만 명에서 지난해 1억 1천839만 명으로 20년 만에 58.2% 감소했습니다.같은 기간 버스 대수는 9천582대에서 5천961대로 37.8% 줄었습니다.시외·고속버스 이용객은 특히 코로나19로 직격탄을 맞았습니다.지난해 시외·고속버스 이용객은 코로나19 발생 이전인 2019년(2억 4천627만 명) 대비 51.9% 감소한 수준입니다.승객 수는 지난해까지 2년 연속 감소했습니다.전국 버스터미널의 폐업과 노선 축소는 가속화하고 있습니다.전국여객자동차터미널사업자협회에 따르면 수요 감소와 경영 악화로 2018년부터 올해 3월까지 민영 버스터미널 44곳이 사업을 포기해 폐업하거나 운영을 잠정 중단했습니다.이 밖에도 이달 초에도 대전 서남부터미널이 폐업을 신청했으며 전남 곡성군 옥가터미널과 경북 울진군 울진터미널도 폐업할 방침입니다.시외·고속버스는 경영난 심화로 10월부터 요금이 9% 인상됩니다.(사진=연합뉴스)