'호프', 해외로 나간다…황정민·조인성·정호연, 베트남·북미 프로모션

이미지 확대하기

영화 '호프'(HOPE)가 베트남, 북미 프로모션을 확정하며 해외 시장으로 눈을 돌린다.오는 9월 4일(금) 베트남 개봉을 앞둔 '호프'​는 9월 1일(화)부터 2일(수)까지 현지 프로모션을 진행한다. 나홍진 감독과 황정민, 조인성, 정호연은 직접 베트남을 찾아 기자간담회와 매체 인터뷰, 프리미어 레드카펫, MEET & GREET 등 다양한 공식 일정에 참석해 작품에 대한 깊이 있는 이야기를 전할 예정이다.이어 9월 9일(수) 북미 개봉을 앞두고 9월 7일(월)부터 15일(화)까지는 뉴욕, 로스앤젤레스, 시카고, 오스틴, 샌프란시스코 등 북미 주요 도시를 찾아 현지 관객들과 만난다. 나홍진 감독과 조인성, 정호연이 참석하는 이번 일정은 작품 스크리닝과 Q&A를 통해 '호프'를 향한 북미의 뜨거운 관심에 화답할 예정이다.또한 '호프'는 세계 유수 영화제의 초청을 잇달아 받으며 작품성과 화제성을 입증하고 있다. 앞서 79회 칸영화제, 25회 뉴욕 아시아 영화제(NYAFF), 51회 토론토 국제영화제, 74회 산세바스티안 국제영화제에 초청된 데 이어, 오는 10월 6일(화)부터 15일(목)까지 개최되는 31회 부산국제영화제 파노라마 섹션에 공식 초청돼 시선을 사로잡는다. 뿐만 아니라, 독일 최대 규모의 장르 영화제인 판타지 필름페스트 등에도 초청됐다.'호프'는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장 '범석'이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 전해 듣고, 온 마을이 비상이 걸린 가운데 믿기 어려운 현실을 만나며 시작되는 이야기다. 지난 7월 15일 개봉해 전국 452만 명의 관객을 모았다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)