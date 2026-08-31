"미군 지도부, 이란 주변 병력 주둔 연장에 '지속불가능' 경고"

▲ 미 중부사령부가 엑스에 올린 워싱턴함

이란 전쟁이 6개월을 넘어서면서 미국 지도부가 중동에 병력을 계속 유지하는 것을 두고 피트 헤그세스 국방부(전쟁부) 장관에게 우려를 표명했다고 워싱턴포스트(WP)가 현지시간 30일 보도했습니다.지난 14일자 '국방장관 명령집'(Secretary of Defense Orders Book·SDOB)에 정통한 소식통들을 인용한 이 보도에 따르면 육·해·공군 참모총장과 유럽, 아시아, 중남미 담당 미군 사령관들은 SDOB에서 이란서 대규모 작전을 장기화하는 것은 지속 가능하지 않고 미 본토와 다른 지역의 위협 대응 능력을 약화시킬 수 있다고 조언했습니다.미 행정부에서 기밀로 분류되는 SDOB는 전 세계에 배치된 미군의 전함, 항공기, 병력, 무기 체계의 가용 현황 개요가 적힌 문서로 군 최고 장성들의 의견도 포함돼 있습니다.현재 소강상태인 이란 전쟁에 투입된 5만명 이상 병력의 일부는 9월까지, 다른 일부는 2027년까지 현지에 잔류하라는 지시가 SDOB에 들어있는데, 군 지도부는 이에 대한 우려를 표명했다고 소식통들은 전했습니다.특히 유럽, 아시아, 중남미 지역 사령관들은 이란 주변에 병력 주둔을 유지하는 것에 '비동의'(non-concur)했습니다.이는 주둔 연장에 동의하지 않지만, 어쨌든 이를 이행하겠다는 뜻입니다.또한 육군과 공군 지도부는 헤그세스 장관의 방침에 동의하면서도 각 군이 이를 시행할 경우 상당한 위험이 따를 것이라고 강조했습니다.한 소식통은 이란 전쟁이 6개월을 넘어선 상황에서 전반적인 군 지휘부의 분위기가 "너무 오랫동안 지속돼 과하다는 의견에 도달했다"고 말했습니다.이란 전쟁 이후 병력뿐 아니라 미군의 공격·방어용 자산이 중동으로 대거 재배치된 것에 대한 우려도 심각한 수준으로 나타났습니다.구체적으로 유럽사령관, 남부사령관은 대(對)이란 군사작전을 총괄하는 중부사령부에 함정과 감시용 항공기를 빌려준 탓에 국토 방어 의무를 수행할 능력이 저하됐다고 경고했습니다.또한 새뮤얼 퍼파로 태평양사령관은 항공모함 전단과 해군 구축함 등에 대한 지속적인 지원 규모에 동의하지 않았다고 소식통들은 전했습니다.대럴 코들 해군 참모총장은 종전 시점이 예상되지 않는 상황에서 현 수준의 지원을 지속할 수 없다며 헤그세스 장관에게 가장 암울한 현황을 제시했다고 합니다.코들 총장은 해군 구축함대의 겨우 4분의 1만 배치 준비가 돼 있어 전쟁 전보다 급격히 감소한 수준이 됐다고 헤그세스 장관에게 보고했습니다.WP는 "트럼프 대통령이 미국에 유리하게 전쟁을 끝내려 하지만, 이란은 대다수 미국인이 이 전쟁을 좋아하지 않고 미국 군사력에 미치는 피해가 커진다는 것을 알고서 항복을 거부한 채 버티는 상황"이라며 "미군이 헤그세스 장관에게 보낸 경고는 트럼프 행정부가 처한 딜레마에 대한 새로운 통찰을 제공한다"고 짚었습니다.(사진=미 중부사령부 X 캡처, 연합뉴스)