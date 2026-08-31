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트럼프 "베네수 석유로 전략비축유 채울 것…절차 곧 시작"

유덕기 기자
작성 2026.08.31 09:28 조회수
트럼프 "베네수 석유로 전략비축유 채울 것…절차 곧 시작"
▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 30일 베네수엘라의 석유로 급감한 미국의 전략비축유를 채우겠다고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 "내가 베네수엘라 석유로 할 일 중 하나는 국가전략비축량을 채우는 것"이라며 "가득 채우는 절차가 아주 곧 시작될 것이고 이는 미국 국민에 대한 베네수엘라의 선물"이라고 전했습니다.

미국의 전략비축유를 다시 채우겠다는 뜻으로 보입니다.

트럼프 대통령은 조 바이든 전 행정부 시절 전략비축유가 사실상 비어버렸다는 주장도 했습니다.

미국의 전략비축유는 8월 21일 기준 2억9천만 배럴 정도로, 1982년 말 이후 최저치입니다.

저장 가능 용량이 7억1천400만 배럴이라 현재 보유량은 절반도 채 되지 않습니다.

베네수엘라 석유로 전략비축유를 채우는 데는 상당한 시간이 걸릴 수도 있습니다.

베네수엘라 원유 개발에는 대규모 투자와 기반 시설이 필요합니다.

로이터통신은 "베네수엘라와의 합의로 얼마나 신속하게 비축유를 채울 수 있게 될지, 미국 소비자들이 단기적으로 어떤 혜택을 확보할 수 있을지는 불분명하다"고 지적했습니다.

트럼프 대통령은 이틀 전 베네수엘라와 대규모 석유거래 합의를 했다면서 베네수엘라의 원유매장량 절반 이상에 대한 통제권을 미국이 확보했다고 밝혔습니다.

미국의 전략비축유는 우크라이나 전쟁과 이란 전쟁을 거치며 점차 줄어들었습니다.

전략비축유의 운영상 하한선은 1억8천만∼2억 배럴로 추정되고 있어 위태로운 수준까지 감소하고 있다는 우려가 나왔습니다.

(사진=게티이미지)
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