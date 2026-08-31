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올해 서울 아파트 입주물량 7월까지 '절반' 가까이 감소

이성훈 기자
작성 2026.08.31 09:43 수정 2026.08.31 09:44 조회수
올해 서울 아파트 입주물량 7월까지 '절반' 가까이 감소
올해 들어 7월까지 서울 아파트 준공 물량이 작년 같은 기간보다 절반 가까이 감소한 것으로 나타났습니다.

주택 공급의 선행지표인 서울 아파트 착공은 36% 증가해 향후 공급 여건은 개선될 가능성을 보였습니다.

오늘(31일) 국토교통부가 발표한 7월 주택통계에 따르면 올해 1∼7월 서울 주택 준공 물량은 2만 916가구로 작년 같은 기간(3만 6천904가구)보다 43.3% 감소했습니다.

이 가운데 아파트 준공은 1만 7천603가구로 작년 같은 기간(3만 4천339가구)보다 48.7% 줄었습니다.

7월 한 달간 서울 주택 준공은 5천756가구로 작년 같은 달(5천286가구)보다 8.9% 증가했습니다.

전달(2천49가구)과 비교하면 180.9% 늘었습니다.

서울 아파트 준공도 5천352가구로 작년 같은 달(4천919가구)보다 8.8%, 전달(1천561가구)보다 242.9% 증가했습니다.

전국적으로도 누적 준공 물량 감소세가 이어졌습니다.

1∼7월 전국 주택 준공은 13만 5천513가구로 작년 같은 기간(23만 1천172가구)보다 41.4% 감소했습니다.

아파트 준공은 11만 9천682가구로 44.2%, 비아파트는 1만 5천831가구로 5.9% 각각 줄었습니다.

전국 주택건설 실적 (사진=국토교통부, 연합뉴스)

반면 착공은 증가세를 보였습니다.

1∼7월 전국 주택 착공은 13만 8천383가구로 작년 같은 기간(12만 4천547가구)보다 11.1% 증가했습니다.

수도권은 7만 7천894가구로 2.0%, 지방은 6만 489가구로 25.5% 늘었습니다.

서울 주택 착공은 1만 9천507가구로 44.4% 증가했습니다.

서울 아파트 착공은 1만 4천995가구로 작년 같은 기간보다 36.1% 늘었습니다.

특히 7월 서울 주택 착공은 6천386가구로 작년 같은 달(642가구)보다 894.7% 증가했습니다.

서울 아파트 착공은 5천574가구로 작년 7월(278가구)의 20배 수준으로 늘었습니다.

1∼7월 전국 공동주택 분양은 12만 8천19가구로 작년 같은 기간(9만 717가구)보다 41.1% 증가했습니다.

서울 분양은 1만 4천489가구로 109.7% 늘었습니다.

다만 7월 전국 분양은 1만 8천833가구로 전달(2만 2천838가구)보다 17.5% 감소했고, 서울 분양도 716가구로 전달(2천396가구)보다 70.1% 줄었습니다.

인허가는 7월 들어 큰 폭으로 증가했지만 누적 기준으로는 감소세가 이어졌습니다.

7월 전국 주택 인허가는 2만 5천717가구로 전달(1만 7천917가구)보다 43.5%, 작년 같은 달(1만 6천115가구)보다 59.6% 증가했습니다.

서울 인허가는 7천979가구로 작년 같은 달(4천89가구)보다 95.1% 증가했습니다.

이에 따라 1∼7월 서울 인허가는 2만 8천634가구로 작년 같은 기간보다 6.1% 늘었습니다.

반면 같은 기간 전국 인허가는 14만 2천328가구로 7.9% 감소했습니다.

주택 매매거래는 감소했습니다.

7월 전국 주택 매매거래량은 6만 3천185건으로 전달(6만 8천819건)보다 8.2%, 작년 같은 달(6만 4천235건)보다 1.6% 줄었습니다.

수도권은 3만 4천749건으로 전달보다 11.1% 감소했습니다.

서울 아파트 매매거래량은 6천564건으로 전달(7천742건)보다 15.2% 감소했고, 작년 같은 달(8천485건)과 비교하면 22.6% 줄었습니다.

7월 전국 전월세 거래량은 21만 985건으로 전달(21만 8천618건)보다 3.5%, 작년 같은 달(24만 3천983건)보다 13.5% 감소했습니다.

전세 거래량은 6만 8천462건으로 전달보다 4.0%, 작년 같은 달보다 22.3% 줄었습니다.

월세 거래량은 14만 2천523건으로 전달보다 3.3%, 작년 같은 달보다 8.6% 감소했습니다.

1∼7월 누계 기준 월세 거래 비중은 68.3%로 작년 같은 기간보다 6.5%포인트 늘었습니다.

서울의 월세 거래 비중은 69.7%였습니다.

7월 말 전국 미분양 주택은 6만 8천217가구로 전달보다 1.1% 증가했습니다.

수도권 미분양은 1만 9천459가구로 3.7%, 지방은 4만 8천758가구로 0.1% 각각 늘었습니다.

반면 '악성 미분양'으로 불리는 준공 후 미분양은 2만 9천152가구로 전달보다 2.1% 감소했습니다.

수도권의 준공 후 미분양은 4천444가구로 전월보다 5.3% 줄었고, 지방은 2만 4천708가구로 1.5% 감소했습니다.

전체 준공 후 미분양의 약 85%가 지방에 몰려 있습니다.

지역별로는 대구가 3천481가구로 가장 많았고, 부산 3천253가구, 경남 3천151가구, 경북 2천970가구, 전남·광주 2천422가구, 제주 2천364가구, 충남 2천336가구 등의 순이었습니다.

대부분 지역에서 준공 후 미분양이 감소했지만 전남·광주는 전월보다 149가구(6.6%), 제주는 25가구(1.1%) 각각 증가했습니다.

서울과 세종은 전월과 같은 수준을 유지했습니다.

(사진=연합뉴스)
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