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'오디세이', 4주 연속 주말 박스오피스 1위…1000만 돌파 가시권

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작성 2026.08.31 10:28 조회수
'오디세이', 4주 연속 주말 박스오피스 1위…1000만 돌파 가시권
영화 '오디세이'가 4주 연속 주말 박스오피스 1위를 차지하며 900만 고지에 다가섰다.

31일 영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 '오디세이'는 지난 28일부터 30일까지 전국 105만 8,648명의 관객을 동원했다. 누적 관객 수는 886만 4,951명. 이로써 일주일 앞서 개봉한 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'의 최종 관객 수를 뛰어넘으며 올해 개봉한 외화 중 가장 높은 흥행 성적을 기록했다.

개봉 4주 차 주말에도 100만 명이 넘는 관객을 동원하며 1000만 돌파의 청신호를 켰다. 이번 주 중 900만 관객을 넘을 것으로 예상되며 빠르면 주말께 천만 돌파가 가능할 것으로 예상된다.

박스오피스 2위는 같은 기간 25만 447명을 동원한 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'다. 누적 관객 수는 854만 8,405명이다.

3위는 12만 4,963명을 동원한 한국영화 '경주기행'이 차지했다. 누적 관객 수는 19만 2,384명으로 두 외화의 흥행세에 밀려 다소 부진한 성적을 기록 중이다.

 

(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
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