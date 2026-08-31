엔하이픈, 6인조 재편 후 쾌거…데뷔 6년 만에 美 빌보드200 1위

멤버 희승의 탈퇴 이후 6인조로 재편한 그룹 엔하이픈이 미니 8집 '더 신 : 블리스'(THE SIN : BLISS)로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 첫 1위에 올랐다.



빌보드는 30일(현지시간) 차트 예고 기사에서 '더 신 : 블리스'가 2위 엘라 랭글리, 3위 올리비아 로드리고를 제치고 정상을 차지했다고 밝혔다. 엔하이픈이 '빌보드 200' 1위에 오른 건 2020년 데뷔 이래 처음이다.



K팝 보이그룹 가운데선 방탄소년단, 슈퍼엠, 스트레이 키즈, 에이티즈, 투모로우바이투게더에 이어 여섯 번째 1위 기록이다. 걸그룹으로는 블랙핑크, 뉴진스, 트와이스, 캣츠아이가 앞서 정상을 밟았고, 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' OST 앨범도 1위에 오른 바 있다.



'빌보드 200'은 실물 음반 판매량, 스트리밍을 환산한 SEA, 디지털 다운로드를 환산한 TEA를 합산한 '앨범 유닛'으로 순위를 매긴다. '더 신 : 블리스'는 이번 집계 기간 9만 8천장의 앨범 유닛을 기록했다. 이 중 앨범 판매량이 9만 2천장으로 '톱 앨범 세일즈' 차트 1위에 올랐고, SEA는 6천장, TEA는 미미한 수준이었다.



'더 신 : 블리스'는 엔하이픈이 7인조에서 6인조로 재편된 후 처음 선보인 앨범이다. 앞서 엔하이픈은 컴백에 앞서 "이번 앨범은 굉장히 이례적으로 멤버들이 똑같이 '퀄리티가 좋고, 아쉬움이 없다'고 입을 모았다. 커리어에서 가장 만족하고, 가장 빛나는 앨범이라고 확신한다."고 자신감을 내비친 바 있다.



엔하이픈은 국내에서는 지난 27일 누적 판매량 202만장(한터차트 기준)을 돌파하며 '더블 밀리언셀러'를 달성했다.



이 앨범은 죄악을 모티브로 한 '더 신'(THE SIN) 시리즈 두 번째 음반으로, 금기를 깨고 도피한 연인이 마주한 여정의 결말을 다뤘다. 타이틀곡 '블러디 파라다이스'(Bloody Paradise)와 수록곡 '투 풀스'(Two Fools) 등 총 10곡이 담겼다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)