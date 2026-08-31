MLB 송성문, 6일 만의 복귀전서 1타점·1볼넷·1도루 맹활약

▲ 샌디에이고 파드리스 송성문

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미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌디에이고 파드리스의 송성문이 6일 만에 빅리그 무대에 복귀해 시즌 16번째 타점을 올렸습니다.송성문은 31일(한국시간) 미국 플로리다주 세인트피터즈버그 트로피카나필드에서 열린 탬파베이와 방문 경기에서 9번 타자 3루수로 선발 출전해 2타수 무안타 1타점 1볼넷 1도루를 기록했습니다.시즌 타율은 0.202에서 0.198(116타수 23안타)로 떨어졌습니다.지난 25일 마이너리그로 내려간 송성문은 이날 빅리그에 콜업돼 6일 만에 복귀전을 치렀습니다.샌디에이고는 루이스 렌히포와 개빈 시츠를 부상자 명단에 올리면서 송성문과 사마드 테일러를 불러들였습니다.송성문은 2회초 2사 1루에서 첫 타석을 맞았으나 1루 주자 더스틴 해리스가 2루 도루에 실패하면서 타격을 마치지 못한 채 이닝이 끝났습니다.3회초 중견수 뜬공, 5회초 유격수 땅볼에 그친 송성문은 팀이 2-1로 앞선 7회초 1사 3루에서 올 시즌 16번째 타점을 올렸습니다.볼카운트 3볼 1스트라이크에서 상대 두 번째 투수 캠 부저의 시속 154.8㎞짜리 몸 쪽 직구를 받아쳐 우익수 희생플라이를 날렸습니다.9회초 2사 2루에서는 자동 고의볼넷으로 출루한 뒤 산더르 보하르츠와 더블 스틸을 성공해 시즌 13호 도루를 기록했습니다.샌디에이고는 3-1로 앞선 9회말 마무리 투수 메이슨 밀러가 조니 데루카에게 동점 2점 홈런을 허용했습니다.연장 11회초 타이 프랜스의 희생플라이로 다시 앞서갔으나, 11회말 탬파베이의 호르헤 마테오에게 역전 끝내기 안타를 맞아 4-5로 패했습니다.3연패에 빠진 샌디에이고는 72승 65패, 승률 0.526으로 내셔널리그(NL) 서부지구 3위를 유지했습니다.애틀랜타 브레이브스의 김하성은 2경기 연속 무안타로 침묵했습니다.김하성은 조지아주 애틀랜타 트루이스트파크에서 열린 콜로라도 로키스와 홈경기에서 9번 타자 유격수로 선발 출전해 3타수 무안타 1삼진을 기록했습니다.2경기 연속 무안타에 그친 김하성의 시즌 타율은 0.084에서 0.081(86타수 7안타)로 떨어졌습니다.김하성은 팀이 1-0으로 앞선 3회말 무사 2루에서 상대 선발 메이슨 애덤스를 공략했으나 우익수 뜬공으로 물러났습니다.5회말엔 선두 타자로 나서 파울팁 삼진을 당했습니다.2-1로 앞선 7회말 1사 1루에서는 바뀐 투수 라이언 펠트너를 상대로 중견수 뜬공에 그쳤습니다.2-2로 맞선 9회말 타석을 앞두고 대타 마이크 야스트렘스키로 교체돼 경기를 마쳤습니다.애틀랜타는 연장 10회말 무사 1, 3루에서 터진 맷 올슨의 끝내기 적시타로 3-2 승리를 거뒀습니다.7연승을 달린 애틀랜타는 82승 55패, 승률 0.599로 내셔널리그(NL) 동부지구 선두를 지켰습니다.한편 이정후가 뛰는 샌프란시스코 자이언츠는 이날 팀 휴식일을 맞아 경기를 치르지 않았습니다.(사진=AP, 게티이미지, 연합뉴스)