뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'이강희 자책골' 빈, 잘츠부르크에 완패…최하위 추락

배정훈 기자
작성 2026.08.31 08:35 조회수
이강희 (사진=아우스트리아 빈 SNS 캡처, 연합뉴스)
▲ 이강희

오스트리아 프로축구 분데스리가 아우스트리아 빈이 '강호' 잘츠부르크에 완패하며 정규리그 최하위로 밀려났습니다.

아우스트리아 빈은 31일(한국시간) 오스트리아 잘츠부르크의 레드불 아레나에서 열린 선두 잘츠부르크와 2026-2027 오스트리아 분데스리가 5라운드에서 1-4로 패했습니다.

한 경기를 덜 치른 아우스트리아 빈은 개막 4경기에서 1승 3패(승점 3)에 그치며 12개 팀 가운데 최하위에 그쳤습니다.

아우스트리아 빈에서 뛰는 이강희는 스리백의 왼쪽 수비수로 선발 출전했고, 왼쪽 측면 윙백 자원으로 뛰는 이태석은 벤치 명단에 이름을 올렸지만 출전 기회를 얻지 못했습니다.

아우스트리아 빈은 전반 13분 만에 선제골을 내줬고, 아쉽게 이강희의 자책골로 기록됐습니다.

잘츠부르크의 왼쪽 날개 요르버 페르테선이 투입한 크로스를 이강희가 페널티지역 정면에서 오른발로 걷어낸다는 게 골대 안으로 빨려 들었습니다.

아우스트리아 빈은 전반 19분과 전반 31분 잇달아 실점하며 전반을 0-3으로 마친 뒤 후반 2분 추격 골이 터졌지만 후반 10분 쐐기 골을 내주며 1-4로 완패했습니다.

(사진=아우스트리아 빈 SNS 캡처, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
배정훈 기자 사진
배정훈 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지