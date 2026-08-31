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애틀랜타 김하성, 2경기 연속 무안타 침묵…시즌 타율 0.081

배정훈 기자
작성 2026.08.31 07:44 조회수
애틀랜타 김하성, 2경기 연속 무안타 침묵…시즌 타율 0.081
▲ 애틀랜타 브레이브스의 김하성

미국프로야구 메이저리그(MLB) 애틀랜타 브레이브스의 김하성이 2경기 연속 무안타로 침묵했습니다.

김하성은 31일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트파크에서 열린 콜로라도 로키스와 홈 경기에서 9번 타자 유격수로 선발 출전해 3타수 무안타 1삼진을 기록했습니다.

2경기 연속 무안타에 그친 김하성의 시즌 타율은 0.084에서 0.081(86타수 7안타)로 떨어졌습니다.

김하성은 팀이 1-0으로 앞선 3회말 무사 2루에서 상대 선발 메이슨 애덤스를 공략했으나 우익수 뜬공으로 물러났습니다.

5회말엔 선두 타자로 나서 파울팁 삼진을 당했습니다.

2-1로 앞선 7회말 1사 1루에서는 바뀐 투수 라이언 펠트너를 상대로 중견수 뜬공에 그쳤습니다.

2-2로 맞선 9회말 타석을 앞두고 대타 마이크 야스트렘스키로 교체돼 경기를 마쳤습니다.

애틀랜타는 연장 10회말 무사 1, 3루에서 터진 맷 올슨의 끝내기 적시타로 3-2 승리를 거뒀습니다.

7연승을 달린 애틀랜타는 82승 55패, 승률 0.599로 내셔널리그(NL) 동부지구 선두를 지켰습니다.

한편 이정후가 뛰는 샌프란시스코 자이언츠는 이날 팀 휴식일을 맞아 경기를 치르지 않았습니다.
 
(사진=게티이미지)
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