'데뷔전' 김예건, 세르비아 즈베즈다 후반 교체 출전

▲ 데뷔전을 치른 김예건

지난 25일 세르비아 프로축구 '명가' 츠르베나 즈베즈다 유니폼을 입은 18세 공격수 김예건이 입단 엿새 만에 치른 데뷔전에서 아쉽게 도움 기회를 놓쳤습니다.즈베즈다는 31일(한국시간) 세르비아 우브의 드라간 자이치 스타디움에서 열린 제문과 2026-2027 세르비아 수페르리가 7라운드 원정에서 2-0으로 승리했습니다.다른 팀보다 2경기를 덜 치른 즈베즈다는 개막 5연승(승점 15)을 내달리며 2경기를 더 치른 보이보디냐(승점 15)와 승점이 같아졌지만 골 득실에서 앞서 선두를 내달렸습니다.전반을 득점 없이 마친 즈베즈다는 후반 12분 왼쪽 코너킥 상황에서 미르코 이바니치의 헤더 선제골이 터지며 승기를 잡았습니다.벤치에서 대기하던 김예건은 후반 34분 윙어로 나선 디미트리예 사리치 대신 투입돼 그라운드를 밟았습니다.지난 25일 입단한 김예건의 즈베즈다 데뷔전이었습니다.김예건은 후반 36분 결정적인 도움 기회가 무산됐습니다.왼쪽 측면에서 볼을 이어받은 김예건은 수비수를 앞에 두고 페널티지역 왼쪽으로 파고든 뒤 정확한 컷백을 내줬고, 볼을 이어받은 마테이 가스타로프가 페널티지역 정면 부근에서 오른발 슈팅을 시도했습니다.가스타로프의 발을 떠난 볼은 골대 오른쪽 구석을 향했지만 몸을 날린 제문 골키퍼의 슈퍼 세이브에 막혀 득점으로 이어지지 않았고, 김예건의 도움 기회도 사라졌습니다.하지만 김예건은 즈베즈다 추가 골의 시발점 역할을 톡톡히 해냈습니다.김예건은 후반 추가시간 역습 상황에서 페널티지역 오른쪽으로 파고들며 볼을 잡은 뒤 왼발 크로스를 올렸습니다.아쉽게 볼은 상대 수비수를 맞고 굴절됐지만, 미르코 이바니치가 잡아 페널티아크 왼쪽에서 오른발 터닝 슈팅으로 득점에 성공하며 팀의 2-0 승리에 쐐기를 박았습니다.김예건은 11분 동안 짧은 시간 그라운드를 누볐지만 10차례 터치와 1차례 키패스를 작성하며 소파스코어로부터 평점 6.4를 받았습니다.(사진=츠르베나 즈베즈다 SNS 캡처, 연합뉴스)