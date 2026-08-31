희생자 시신 귀걸이 훔친 '인면수심' 2명 덜미

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▲ 희생자 시신 귀걸이 훔친 남성 2명

2천 명 이상의 사망·실종을 초래한 네팔·중국 국경 히말라야 산악지대 대홍수 희생자의 귀걸이를 훔친 20·30대 남성 2명이 네팔 경찰에 덜미가 잡혔습니다.28일(현지시간) 현지 매체 카바르허브와 인도 NDTV 등에 따르면 전날 네팔 중부 치트완 지역 경찰은 25세, 38세 남성 2명을 절도 혐의로 체포했습니다.이들은 지난 26일 대홍수 물살에 휩쓸려 트리슐리강의 하류 나라야니강에 떠내려온 희생자 시신에서 귀걸이를 훔친 혐의를 받고 있습니다.앞서 소셜미디어 등 온라인에는 이들이 강가에서 나무판자와 희생자의 머리카락을 이용해 시신을 물 밖으로 끌어낸 뒤, 양쪽 귀에서 귀걸이를 빼내는 모습이 담긴 영상이 퍼졌습니다.당시 주변에 여러 사람이 모여 이 장면을 촬영하고 있었습니다.경찰은 영상을 토대로 용의자들의 신원을 확인, 바랏푸르 지역에서 이들을 붙잡아 추가 혐의 등을 조사 중입니다.현지 경찰은 이런 사건이 희생자 유족에게 더 큰 고통을 줄 수 있다는 우려에 따라 관련 감시 활동을 강화했습니다.또 재난 시기에 약탈, 절도나 기타 비인도적 행위에 대한 정보나 증거가 발견되면 즉시 신고해달라고 시민에 요청했습니다.경찰 관계자는 재난 상황에서 희생자·피해자를 대상으로 한 약탈이나 그 어떤 비인도적 행위도 용납하지 않겠다면서 이런 사건이 발생하면 경찰력을 투입해 즉각 수사, 관련자들을 법의 심판대에 세우겠다고 밝혔습니다.(사진=네팔 경찰청 엑스(X·옛 트위터) 캡처, 연합뉴스)