'시즌 13승' 두산 최민석, 다승 단독 선두 등극

<앵커>



올해 두산 마운드의 최고 히트 상품이죠. 최민석 투수가 키움을 상대로 호투를 펼쳐 다승 단독 선두에 등극했습니다.



유병민 기자입니다.



<기자>



곽빈과 함께 두산의 토종 원투 펀치로 활약 중인 최민석은 올 시즌 상대 전적에서 가장 많은 3승을 따낸 키움을 상대로 변함없이 강한 면모를 보였습니다.



특유의 정교한 제구력으로 투심과 컷 패스트볼, 스위퍼를 스트라이크 존 구석구석에 꽂으며 6회까지 6안타 1실점, 탈삼진 5개의 역투를 펼쳤습니다.



타선은 1회 타자일순하며 안타 6개로 6점을 뽑아 기세를 올렸고, 5회 안재석이 대형 투런 홈런, 6회에는 세베리노가 비거리 145m짜리 초대형 투런포로 한국 무대 첫 아치를 그리면서 최민석의 어깨를 가볍게 했습니다.



5위 두산은 키움을 15:1로 크게 이기고 4위 LG와 승차를 2경기로 좁혔습니다.



최민석은 시즌 13승으로 다승 단독 선두에 등극했고, 승률 1위도 질주했습니다.



[최민석/두산 : 제 공을 믿고 던진 게 효과가 있었던 거 같습니다. 최대한 팀이 높은 곳에 올라갈 수 있게 하는 게 제 목표인 거 같습니다.]



NC 연장 접전 끝에 한화를 6연패로 몰아넣었습니다.



7:7로 맞선 연장 10회 천재환이 결승타를 터뜨렸고, 한화 우익수 이도훈의 수비 실수에 2점을 더해 쐐기를 박았습니다.



(영상편집 : 박정삼)