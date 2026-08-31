MLB 유망주 이름·나이 모두 가짜…서류 조작에 가짜 묘비도

▲ MLB 로고

중남미의 한 야구 유망주가 가짜 이름과 나이로 서류를 조작해 미국프로야구 메이저리그(MLB) 구단과 계약한 것으로 드러나 충격을 줍니다.특히 출생신고서와 사망신고서를 가짜로 꾸미는 과정에서 묘비도 허위로 세운 것으로 들통났습니다.미국 스포츠전문 채널 ESPN이 29일(한국시간) 온라인판에서 전한 보도를 보면, MLB 사무국은 클리블랜드 가디언스 구단 산하 유망주의 나이와 신분이 위조된 증거를 확보하고 그에게 자격 정지 처분을 내렸습니다.클리블랜드 구단은 지난해 12월 디비드 세베리노라고 알려진 도미니카공화국 출신 유망주와 계약했습니다.그러나 13∼14세 정도로 알았던 세베리노가 실제로는 두 살 더 많은 것으로 확인되자 클리블랜드 구단은 올해 5월 계약을 파기했습니다.나이는 물론 이름도 가짜였습니다.진짜 이름은 다우리 세베리노 다마소였습니다.ESPN은 빅리그를 상대로 사기를 치려던 일당이 다우리의 출생신고서, 의료 기록, 학교 재학 기록을 조작하고 허위 사망 신고서를 작성한 것도 부족해 가짜 묘를 꾸미는 등 치밀하게 움직였다고 전했습니다.다우리가 태어난 지 2년 만에 호흡기 질환으로 2012년 5월 사망한 것으로 허위 사망 신고서를 작성했고 수도 산토도밍고 외곽의 무덤에 가짜 묘비도 세웠습니다.이렇게 해서 다우리는 죽고 다비드라는 이름이 서류상에서 새로 탄생했습니다.ESPN은 선수 부모의 승낙을 받고 세베리노의 전 트레이너 프란시스코 니에베스가 사기극을 주도한 것으로 의심된다고 보도했습니다.그간 선수의 나이와 이름이 실제와 다른 사례가 종종 있었지만, 신분 위조가 이처럼 조직적인 범죄 형태로 드러난 건 처음이어서 미국 언론도 놀라는 분위기입니다.클리블랜드 구단은 이전에도 선수의 신분 위조 의혹으로 곤욕을 치렀습니다.2012년 당시 클리블랜드 투수 파우스토 카르모나는 도미니카공화국에서 비자를 갱신하다가 이름과 나이 모두 가짜라는 게 적발돼 경찰에 체포됐습니다.그의 실제 이름은 로베르토 에르난데스였으며, 실제 나이도 3살 더 많았습니다.(사진=AP, 연합뉴스)