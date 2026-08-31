"대포같은 폭발에 불기둥"…50ｍ 밖까지 위력 전해진 천안 화재

▲ 28일 오전 충남 천안시 동남구 소재 지방산 제조업체 대원산업에서 원인 미상의 폭발이 발생해 불기둥이 공중으로 솟고 있다.

"갑자기 '쿵' 하고 대포 쏘는 듯한 엄청난 폭발음이 들리더니 건물이 흔들렸습니다."충남 천안시 동남구 소재 페인트 원료 등을 생산하는 대원산업 공장에서 불이 난 것은 지난 28일 오전 11시 44분.공장과 50ｍ 떨어진 자동차 정비업체 인근에서 만난 한 주민은 "강한 폭발음과 진동에 전쟁이 난 줄 알았다"며 당시 상황을 이같이 전했습니다.폭발 위력으로 자동차 정비업체 창문 유리조각은 바닥에 나뒹굴고 있었고, 매캐한 냄새가 코를 찔렀습니다.인근 공장 관계자도 "처음엔 작은 불인 줄 알았는데, 갑자기 불기둥이 50ｍ 이상 치솟고 엄청 큰 폭탄 터지는 소리가 들렸다"고 말했습니다.불씨가 인근 공장까지 튀면서, 소방관들이 옆 공장에 대해서도 한때 진화 작업을 한 것으로 전해졌습니다.폭발 당시 인근을 지나던 차량 블랙박스에도 당시 폭발 위력을 가늠할 수 있는 영상이 담겼습니다.검은 연기가 뿜어져 나오던 공장에서 순간 폭발이 나더니 시뻘건 불기둥이 수십ｍ 위로 치솟는 것처럼 보였습니다.인화성이 강한 페인트 원료를 다루는 공장이다 보니 현장에서 세찬 비가 내리는 상황에서도 불을 끄는 데는 약 4시간이 걸렸습니다.진화 현장에서는 소방관들이 연신 물을 뿌리는데도 건물 지붕을 걷어내면 까만 연기가 솟구쳐 나오는 현상이 반복됐습니다.타이어와 페인트 원료 등 각종 산업에 필요한 지방산을 제조하는 곳으로 알려진 이 공장에는 근로자 21명이 근무하고 있었습니다.불이 난 뒤 17명은 대피했지만, 급식실에서 근무하던 직원 1명과 필리핀 국적의 노동자 2명 등 총 3명은 끝내 돌아오지 못했습니다.또 다른 필리핀 국적의 30대 직원도 전신에 2도 화상을 입고 충북 청주의 병원으로 옮겨져 치료받고 있고, 소방관 1명도 낙하물에 손목을 맞아 다쳤습니다.(사진=충남소방본부 제공, 연합뉴스)