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[날씨] 내일까지 전국 비…충청 최대 200㎜ 이상

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작성 2026.08.31 06:18 수정 2026.08.31 06:52 조회수
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<앵커>

오늘(31일)도 전국 곳곳에 많은 비가 내립니다. 특히 충청에 내일까지 많게는 200mm 넘는 비가 퍼붓는다고 하니 조심하셔야겠습니다.

자세한 날씨 박세림 캐스터가 전해드립니다.

<기상캐스터>

정체 전선의 영향으로 오늘 전국에 비가 내리겠습니다.

현재 레이더 영상 보시면 비구름대가 중부와 호남을 중심으로 뒤덮고 있습니다.

현재 강한 강수 구름대가 위치한 전남 영광에는 현재 시간당 50mm 안팎의 매우 강한 비가 쏟아지고 있고요.

그 밖의 지역도 시간당 5~30mm 안팎의 비가 국지적으로 내리고 있습니다.

현재 호남 서부에는 호우경보가, 충남과 일부 강원 남부에는 호우주의보가 발효 중이고요.

호우특보는 점차 그 밖의 중부 지방으로 확대되겠습니다.

예상되는 비의 양은 충청에 많게는 200mm 이상, 경기 남부와 강원 남부, 전북 서부에도 120mm 이상의 많은 비가 예상되고요.

서울을 비롯한 그 밖의 지역은 10에서 최고 80mm 안팎의 비가 내리겠습니다.

남부와 제주의 비는 오늘 밤에는 대부분 그치겠고요.

중부 지방은 내일 오전까지 이어지겠습니다.

남부와 제주를 중심으로 폭염특보가 유지 중인 가운데, 현재 기온 서울은 24.1도, 제주는 27.7도 가리키고 있고요.

오늘 한낮에 서울은 26도에 그치며 종일 선선하겠고, 반면 대구와 광주는 32도까지 오르며 남부 지방은 무덥겠습니다.

이번 한 주 중부 지방의 더위는 한풀 꺾이겠고요.

제주와 영동을 중심으로 비 예보가 나와 있습니다.

(박세림 기상캐스터)
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