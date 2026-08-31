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[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

이강 기자
작성 2026.08.31 06:08 조회수
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1. '중폭 개각' 단행…경제부총리 이형일·법무 김승원

이재명 대통령이 6개 부처 장관을 지명하는 중폭 개각을 단행했습니다. 법무부 장관 후보자에 김승원 민주당 의원, 경제부총리 후보자에 이형일 재경부 1차관, 성평등 장관 후보자에는 용혜인 기본소득당 의원이 지명됐습니다.

2. 영광에 시간당 100㎜ 폭우…곳곳 침수·빗길 사고

전남광주 영광에 시간당 100㎜의 극한호우가 퍼붓는 등 남부 지역에 밤새 폭우가 쏟아지면서 침수와 고립 피해가 잇따랐습니다. 중부지방을 중심으로 내일(1일)까지 최대 200㎜의 많은 비가 내리겠습니다.

3. 발전소 터널 안 진입…우리 대응팀 육로 수색 시작

네팔 대홍수 사망자 수가 804명, 실종자 수는 3천48명으로 늘었습니다. 한국인 실종자 9명을 수색 중인 정부 합동 신속대응팀은 헬기 운행에 난항을 겪으면서 오늘부터 육로 수색에 돌입합니다.

4. '중 유학생' 시신 추가 수습…살해범 신상공개 검토

중국인 대학 강사에게 살해된 20대 중국인 유학생의 시신 일부가 추가로 발견됐습니다. 경찰은 살해범 신상정보 공개 여부를 결정하는 위원회를 열 예정입니다.
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