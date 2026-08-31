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청소기로 '구석구석'…시급 4만 원 로봇에 '갑론을박'

고희경 기자
작성 2026.08.31 08:07 조회수
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미국에서 한 여성이 우리 돈으로 시급 4만 원을 주고 로봇에게 집안일을 맡겼는데요.

결과는 어땠을까요? 함께 보시죠.

한 인간형 로봇이 집 안에서 분주하게 움직입니다.

진공청소기로 바닥의 먼지를 쏙쏙 빨아들이는 모습이 제법 그럴듯하죠.

미국 샌프란시스코에 사는 한 여성이 한 시간에 우리 돈 약 4만 원을 내고 인간형 로봇에게 집안일을 맡긴 것입니다.

청소 결과에는 만족했다지만 로봇의 움직임은 사람보다 느렸는데요.

더욱이 이 로봇은 스스로 움직인 게 아니라 로봇업체의 작업자가 원격으로 조종한 것으로 알려졌습니다.

영상이 화제가 되자 온라인상에선 갑론을박이 이어졌는데요.

로봇이 사람의 일자리를 대신할 수 있다는 우려가 나오는가 하면, 작업 속도가 너무 느리고 어설퍼 아직은 로봇이 집안일을 전담하기에는 시기상조라는 반응도 나왔습니다.

(화면출처 : 인스타그램 @theauxtalk, X @ExxAlerts)
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