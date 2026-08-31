"상식 지켜달라" 남겨도 또…남산 샤워장서 대변 '충격'

서울 남산에 달리기 동호인들을 위해 공용 샤워장이 마련됐는데요.



다만 일부 이용객의 몰지각한 행위로 몸살을 앓고 있습니다.



서울 중부공원여가센터에 따르면 남산 러너 샤워장 남성 샤워부스에 지난 1월과 7월 각각 한 차례씩 이용객이 대변을 남기고 간 사실이 확인됐습니다.



러너 샤워장은 남산이 등산과 러닝 명소로 자리를 잡자, 운동 전후 무료로 씻고 옷을 갈아입을 수 있도록 만들어진 공간입니다.



앞서 서울시는 지난 1월 샤워부스에 이용객 중 누군가가 대변을 본 사실을 처음 확인한 뒤 안내문을 붙이고 '운영 제한으로 이어질 수 있다'며 '기본적인 질서와 상식을 지켜달라'고 경고했습니다.



하지만 반년이 지난 뒤 같은 일이 다시 벌어진 건데요.



동일인의 소행인지는 확인되지 않았습니다.



한편, 공공장소에서 대소변을 보고 치우지 않는 행위는 경범죄처벌법상 노상방뇨 등에 해당해 범칙금 5만 원이 부과될 수 있습니다.



(화면출처 : 뉴스1)