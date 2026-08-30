대홍수 사망자 768명으로…네팔·중국, 3천여 실종자 구조 '사력'

네팔·중국 국경의 히말라야 산악지대를 휩쓴 대규모 홍수 발생 닷새째, 양국 당국이 3천 명이 넘는 실종자 수색·구조 작업에 사력을 다하고 있습니다.



특히 100명 이상이 갇혀 있는 것으로 추정되는 수력발전소 터널에 진입로를 뚫고 파이프를 통해 공기를 주입하고 있어 기적의 생환 소식이 전해질 수 있을지 주목됩니다.



그러나 폭우로 강물 수위가 높아져 추가 범람 우려가 제기되는 데다가 전문 장비·역량 부족 등으로 인해 구조 작업에 어려움을 겪고 있습니다.



네팔 재난관리청에 따르면 네팔 중부 바그마티주 일대를 덮친 대홍수로 현재 네팔 내 사망자는 최소 752명, 실종자는 외국인 592명을 포함해 총 2천502명으로 집계됐습니다.



중국 당국이 집계한 시짱(티베트) 자치구 지역 사망자 16명, 실종자 546명과 합치면 이번 홍수 전체 사망자는 최소 768명, 실종자는 3천48명에 이릅니다.



네팔 당국은 수력발전소 현장 11곳 이상에서 최소 933명의 작업자가 실종됐으며, 이 가운데 100여 명이 터널 안에 고립된 채 생존해 있을 가능성이 있다고 보고 있습니다.



이 중 다수 작업자가 모여 있는 것으로 추정되는 트리슐리 3A 수력발전소에서는 네팔군 구조대가 전날 밤 토사에 파묻힌 터널 상부에 드릴을 이용해 진입로를 뚫는 데 성공했다고 수단 구룽 네팔 내무부 장관이 밝혔습니다.



네팔 군·경찰 등 합동 구조대는 이 터널에 파이프를 설치해 공기를 주입하고 카메라를 투입하기 시작했습니다.



오늘 새벽 2시쯤부터 쏟아진 폭우로 트리슐리강 수위가 상승, 굴착 작업 구역까지 물이 차오르면서 작업이 일시 중단되기도 했습니다.



다만 이후 상황이 나아지면서 드릴·굴착기·유압 절단기 등 장비를 동원해 작업을 재개했다고 네팔 군 당국은 전했습니다.



네팔 에너지부는 "4개의 구멍을 뚫는 작업이 완료됐다"면서 "현재 터널로 직접 진입해 수색·구조 작업을 진행하기 위한 준비를 하고 있다"고 밝혔습니다.



네팔 당국은 또 이날 중국인 4명을 포함해 183명을 구조, 헬기 등을 통해 이송하고 피해가 큰 계곡 지역에 군·경찰 등 1만5천여명을 투입해 수색·구조 작업을 벌이고 있습니다.



이날 오전 네팔 재난관리청은 "라수와 지역 보테코시강의 유량이 더욱 불어났다는 정보를 입수했다"면서 수색·구조·구호 인력과 강변 지역 주민에게 각별한 주의를 요청한 바 있습니다.



게다가 대홍수로 강이 진흙·바위 등으로 막혀 생긴 불안정한 '자연댐 호수' 중 일부는 물이 빠르게 차올라 통제 불가능한 상태로 붕괴할 위험이 있다고 블룸버그가 전문가들을 인용해 보도했습니다.



중국에서도 전날 밤 무인기 감시 결과 기존의 자연댐 호수에서 약 2.8㎞ 떨어진 지점에서 산사태가 발생, 새로운 자연댐이 만들어지는 것으로 확인됐습니다.



이에 따라 시짱(티베트) 자치구 지룽 통상구 인근의 긴급 구조 인력이 안전한 곳으로 대피했으며, 중국 당국은 2차 재해 가능성에 대비해 모니터링을 강화했습니다.



비라지 박타 슈레스타 네팔 에너지부 장관은 "여러 터널에서 구조 작업이 진행 중"이라면서 "악천후와 극도로 어려운 상황" 속에서도 작업을 계속하고 있다고 말했습니다.



히말라야 지역의 고난도 터널 구조 작업에 풍부한 경험을 갖춘 인도는 터널 전문 구조대 11명을 네팔에 지원했으며, 중국도 터널 전문 구조팀 9명을 네팔에 파견했습니다.



네팔 정부는 이밖에도 수송용 대형 드론, DNA 검사키트, 시신 보관용 냉동시설 등 수색·구조에 필요한 특수·전문 장비와 인력 등의 지원을 국제사회에 요청했습니다.



시시르 카날 네팔 외교부 장관은 헬기로만 접근 가능한 여러 피해지역에 긴급 구호물자를 공급하기 위해 중량물을 나를 수 있는 드론을 찾고 있다고 밝혔습니다.



또 하루에만 수백구가 수습되는 희생자 시신 부패를 막고 유족의 신원 확인을 위해 냉동보관 시설과 DNA 검사키트를 비롯한 법의학 장비와 인력 등 전문적인 지원이 필요하다고 설명했습니다.



결국 전국 병원 시신 안치실 등이 포화상태가 되고 냉동보관 시설에 들어가지 못한 시신들이 부패하기 시작하자 네팔 당국은 신원 미상 시신 수백구 중 일부를 매장하기 시작했습니다.



암리트 바하두르 라이 네팔 외교부 차관은 "공중보건을 지키기 위해 부패해가는 시신들을 매장해야 했다"면서 "여러 국가에 냉동보관 시설을 요청했으며, 1천 개 이상이 필요할 것"이라고 밝혔습니다.



당국은 다만 가족들이 신원을 확인할 수 있도록 시신의 DNA 시료 채취, 사진 촬영, 식별 정보 기록 등의 작업을 거치고 있으며, 추후 신원이 파악되면 유족에게 시신을 인도해 힌두교 전통에 따라 화장을 할 수 있게 할 방침입니다.



네팔 정부는 대홍수 피해 복구비로 약 40억∼50억 달러, 우리 돈 약 5조 5천억∼6조 9천억 원이 필요할 것으로 추산합니다.



최대 추정치인 50억 달러는 네팔 전체 경제 규모의 10%에 가까운 큰 금액입니다.



카날 장관은 "피해 규모를 조사한 뒤 복구 계획을 수립할 예정이지만, 우선 국제사회에 지원을 요청하고 있다"고 말했습니다.



미국과 캐나다는 각자 약 360만 달러씩, 유럽연합(EU)은 250만 달러, 영국은 500만 파운드, 말레이시아는 100만 달러의 지원을 각각 약속했습니다.



유엔은 250만 달러의 긴급 지원 자금을 집행했고, 국제적십자·적신월사연맹은 100만 달러 이상을 네팔 지원에 배정하는 한편 3천100만 달러 규모의 긴급 모금을 시작했습니다.



이런 가운데 한국 정부 합동 신속대응팀과 두산에너빌리티는 당초 이날 임차 헬기 각각 1대씩 2대를 띄워 한국인 실종자 9명을 찾는 수색 작업에 나설 계획이었습니다.



그러나 악천후 등으로 인해 네팔군 당국의 운항 허가가 아직 나오지 않아 헬기를 띄우지는 못한 것으로 알려졌습니다.