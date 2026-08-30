[날씨/XR] '정체전선'에 곳곳 세찬 비…야행성 폭우 주의

북쪽의 찬 공기와 남쪽의 따뜻한 공기가 만나면서 정체전선이 발달했습니다.



오늘(30일) 이 영향으로 전국 곳곳에 장맛비가 내렸습니다.



특히 비구름 떼가 좁은 지역에 강하게 발달하면서 전남 영광에서는 한때 시간당 100mm 안팎의 장대비가 쏟아지기도 했습니다.



비는 내일까지 이어지겠고요, 중부지방의 비는 모레까지 더 내리겠습니다.



이틀간의 예상되는 강수량 살펴보시면 충남 서해안 지역에 250mm 이상, 충청 지역에도 200mm 이상의 폭우가 예상되고요, 경기 남부 지역에 150mm 이상, 강원 중남부 내륙과 전북 북서부 지역에도 120mm 이상의 많은 비가 내리겠습니다.



특히 이번 비는 밤사이 강해지기 때문에 야행성 폭우에 대비 잘해주셔야겠습니다.



남쪽으로는 따뜻하고 습한 공기가 유입되면서 무더위가 계속됩니다.



내일도 폭염특보가 내려져 있는 지역들을 중심으로는 체감온도 33도 이상 오르겠고요, 서울은 더위가 한풀 꺾이겠습니다.



내일 아침 기온 한번 살펴보겠습니다.



서울의 아침 최저 기온 23도, 대구 25도에서 출발하겠고요.



일부 남해안과 제주 지역을 중심으로는 열대야가 나타나는 곳이 있겠습니다.



낮 기온도 한번 살펴보시면 서울 26도, 대구 32도, 울산 34도까지 오르겠습니다.



비구름 뒤로는 찬 공기가 유입되면서 중부지방의 더위는 한풀 꺾이겠고요, 남부지방은 무더위가 계속되겠습니다.



(안수진 기상캐스터)