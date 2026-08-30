"돌풍·천둥 동반" 밤사이 쏟아붓는다…250㎜ 이상 폭우

<앵커>



날씨 소식입니다. 월요일인 내일(31일)까지 전국 대부분 지역에 돌풍과 천둥 번개를 동반한 강한 비가 내리겠습니다. 특히 충남 서해안에는 내일까지 많게는 250mm가 예보돼 있어서 대비 잘하셔야겠습니다.



장세만 기자입니다.



<기자>



전남광주 화순의 한 도로, 오후 들어 강하게 뿌린 비가 도로에 흘러 차량이 지나갈 때마다 물보라가 튑니다.



오늘 오후 2시쯤에는 인근 영광 지역에 시간당 100mm가 넘는 집중호우가 쏟아져 긴급재난문자가 발송됐습니다.



전북 임실과 광주에도 시간당 50mm 넘게 강한 비가 쏟아졌습니다.



오늘 밤과 내일 새벽 사이 더 강한 비가 내리는 곳이 있습니다.



기상청은 내일까지 충남 서해안에 250mm 이상, 충청 내륙에도 200mm 이상의 많은 비가 내릴 걸로 예보했습니다.



전북 북서부와 강원 남부 내륙에 120mm 이상, 경기 남부 지역에도 150mm 이상의 많은 비가 내리겠습니다.



북쪽에서 내려온 찬 공기와 남쪽의 따뜻하고 습한 공기가 강하게 충돌하며 장마철 같은 정체전선이 만들어진 탓입니다.



[박지은/기상청 예보관 : 이번 비의 경우 좁은 지역에 강한 비가 내리며 지역에 따라 강수 강도와 강수량 차이가 크겠고 일부 소강상태를 보이는 곳도 있겠습니다.]



수도권 지역에서는 주로 내일 새벽과 아침 사이에 집중된 뒤 화요일 오전까지 비가 이어지겠습니다.



남부지방과 제주도는 내일 저녁과 밤 사이에 비가 그칠 걸로 예보됐습니다.



폭우와 함께 산사태 위험도 커졌습니다.



산림청은 충청권과 전북특별자치도에 산사태 위기경보를 관심에서 '주의'로 상향 발령했다며 긴급재난문자 등 대피 안내에 귀 기울여 달라고 당부했습니다.



(영상편집 : 이승진)