제주 전체 실종의 30% 육박했다…경장 혼자 종결 처리

제주 실종 신고 허위종결 사건 피의자인 부 모 경장 1명이 자체 종결한 실종 사건이 제주 전체 성인 실종 접수 건의 약 30%에 이르는 것으로 조사됐습니다.



경찰청이 오늘(30일) 국민의힘 김재섭 의원에게 제출한 '실종 신고 및 실종자 현황' 자료에 따르면, 부 경장이 제주서부경찰서 실종팀에 근무한 지난해 3월부터 올해 7월 말까지 제주에서 총 1천48건의 성인 실종 사건이 접수됐습니다.



부 경장은 실종팀 근무 기간 298건을 자체 종결한 것으로 조사됐습니다.



전체 접수 건수에서 부 경장이 종결한 사건이 차지하는 비율은 28.44%로 30%에 가깝습니다.



부 경장이 실종팀에서 근무한 기간 성인 실종 해제(종결) 건수는 2025년 687건, 올해 360건 등 총 1천47건입니다.



전체 해제 건수에서 부 경장이 종결한 사건이 차지하는 비율은 28.46%입니다.



제주서부경찰서와 제주동부경찰서, 서귀포경찰서 등 도내 3개 경찰서 실종팀 근무자 12명이 단순히 산술적으로 1인당 평균 87∼88건을 종결했다고 가정하면 부 경장 1명의 종결 건수는 평균의 3배를 넘습니다.



부 경장이 실종 해제한 건수는 도내 경찰서 1곳이 접수하고 해제한 실종 사건 규모에 해당하는 셈입니다.



특히 가출 등 다양한 유형이 발생하는 성인 실종 사건에서 이 같은 종결 비율은 일반적으로 어려운 것으로, 부실·허위 사건 종결 의혹이 더욱 짙어질 수밖에 없습니다.



실제로 부 경장은 지난 5월 30대 여성 장 모 씨와 지난달 60대 남성 박 모 씨의 실종 신고를 허위로 종결한 혐의로 구속됐습니다.



경찰은 실종 신고를 허위로 종결한 추가 사례가 있는지에 대해 "전수조사 중"이라면서도 얼마나 조사 절차가 이뤄졌는지는 공개하지 않고 있습니다.