"회사 좀 이상한데?"…해고 석 달 전 나타난 5가지 신호

회사에서 갑자기 재택근무를 없애고, 신규 채용은 멈췄으며, 복지 혜택이 하나둘 줄어든다, 비용 줄이라는 지시와 성과 압박까지 심해졌다, 대규모 감원을 겪은 회사들에서는 발표 석 달 전부터 이런 신호들이 공통적으로 나타났다는 분석이 나왔습니다.



직장인 익명 커뮤니티 블라인드가 지난해 5월부터 올해 8월까지 인력 감축을 발표한 미국 기업 10곳의 재직자 10만 1천여 명의 커뮤니티 활동을 분석했습니다.



그랬더니 공통적인 행동 변화가 포착됐습니다.



먼저 약 12주 전, 비용 축소 및 절감에 해당하는 여러 변화에 대한 회사 내 언급이 늘기 시작합니다.



해고 관련 뉴스를 찾아보려는 직원들의 접속 빈도와 체류 시간도 늘었습니다.



10주 전쯤부터는 '회사'에서 '나'로 관심이 옮겨갑니다.



혹시 내가 감원 대상인지, 그런 가능성을 확인하려는 게시물과 댓글이 늘었습니다.



그리고 퇴직금과 보상 조건, 어떤 직급이 감원 대상인지에 대한 검색도 급증했습니다.



8주, 두 달 전부터는 이직 준비가 본격화됐습니다.



다른 회사 채용 정보를 찾아보고 사내 추천을 알아보기 시작한 겁니다.



특히 눈에 띄는 건 AI입니다.



AI와 고용을 함께 언급한 게시물은 최근 1년 사이 3배로 늘었고, 그중 4분의 3은 부정적인 맥락이었습니다.



불안감은 실제 감원 대상 부서뿐 아니라 여러 직군과 연차로 퍼졌고, 특히 경력 3~7년 차 직원들의 관련 활동이 활발했습니다.



물론 재택근무나 채용 중단이 곧바로 구조조정이 시작된다는 의미는 아닙니다.



이번 분석은 미국 기업 10곳에서 나타난 직원들의 행동 패턴을 분석한 결과이며, 기업마다 상황은 제각각입니다.



그럼에도 갑작스러운 대규모 감원 발표라도, 회사 내에선 훨씬 먼저 변화를 느낄 수 있었다는 걸 이번 분석은 보여줍니다.



(취재·구성 : 심영구, 편집 : 나홍희, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스)