중국 로보택시 200대 한국 달린다…"서울부터" 무슨 일

중국 자율주행 기업 포니.ai의 로보택시가 본격적으로 한국 도로를 달립니다.



서울에서 2028년쯤 상용 서비스를 시작한 뒤 국내 여러 도시로 운행 지역을 확대한다는 구상입니다.



퓨처링크는 지난 28일 서울 여의도 콘래드 서울에서 포니.ai와 '전략적 협력 협약'을 체결했다고 밝혔습니다.



협약식에는 제임스 펑 포니.ai 공동창업자 겸 최고경영자(CEO), 남경필 퓨처링크·포니링크 회장, 차두원 퓨처링크 대표이사 등이 참석했습니다.



이번 협약은 포니.ai의 7세대 로보택시를 국내에 도입해 상용 서비스로 운영하는 것이 핵심입니다.



양사는 서울 강남 자율주행 시범운행지구에서 진행해 온 기술 검증을 실제 서비스 운행 단계로 전환할 계획입니다.



향후 합작 법인도 설립할 예정입니다.



퓨처링크는 작년부터 포니.ai의 자율주행 개발 키트를 장착한 차량으로 강남 일대에서 주야간 실증을 진행해 왔습니다.



앞으로 국내 인증을 받은 7세대 자율주행 차량을 수입해 시민이 실제 이용하는 로보택시 서비스를 운영한다는 구상입니다.



2016년 설립된 포니.ai는 2024년 미국 나스닥에 상장했으며, 중국 베이징·광저우·선전에서 안전요원 없는 완전 무인 상업 운행을 하고 있습니다.



코스닥 상장사 포니링크의 자율주행 사업 자회사인 퓨처링크는 서울 강남에서 현재까지 코나 일렉트릭을 개조한 차량으로 약 8만km를 무사고로 주행하며 포니.ai 기술의 국내 현지화를 진행해 왔습니다.



퓨처링크는 국내 인증 취득과 시장 진입, 서비스 운영을 담당하고 포니.ai는 자율주행 기술 제공과 국내 운행을 지원합니다.



인증을 마치면 서울을 시작으로 주요 도시까지 서비스를 확대할 방침입니다.



초기에는 200대를 투입합니다.



차량은 중국 베이징자동차가 생산한 모델입니다.



제임스 펑 포니.ai CEO는 "차량 인증은 상용화의 첫걸음"이라며 "인증을 받은 뒤에는 한국 도로에 완전 무인 로보택시를 투입할 계획"이라고 밝혔습니다.



이어 펑 CEO는 "포니.ai의 궁극적인 목표는 자율주행 모빌리티를 어디서나 이용할 수 있게 하는 것"이라고 강조했습니다.



퓨처링크와 포니.ai는 2028년이면 한국 정부 인증을 받아 한국 도로에서 완전 무인 자율주행 차량을 운행할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.



차두원 퓨처링크 대표는 "국내에서도 정부가 자율주행차 3천 대를 투입하겠다는 계획을 발표할 정도로 자율주행 산업에 많은 관심을 보인다"고 설명했습니다.



이어 "퓨처링크는 한국의 규제와 관련 규정을 준수하면서 포니.ai 기술을 한국 환경에 맞게 현지화하고 국내에서 고품질 자율주행 서비스를 제공하는 것을 궁극적인 목표로 삼고 있다"고 말했습니다.



펑 CEO는 포니.ai가 유럽과 중동을 중심으로 4천 대 이상의 자율주행 차량을 배치할 계획이라고 밝혔습니다.



또 포니.ai가 미국 테슬라 등 경쟁업체와 비교해 안전성과 차량 통합, 비용 관리, 운영 효율성 등에서 경쟁력이 있다고 설명했습니다.



특히 일반 도로에서 누적 1억km 이상 운행한 경험을 쌓았다고 강조했습니다.



중국 자율주행 기업의 국내 진출에 대한 우려와 관련해 퓨처링크는 기술 협력을 통한 산업 경쟁력 강화 필요성을 강조했습니다.



남경필 회장은 "포니.ai의 앞선 기술을 국내에 소개하고 현지화 범위를 넓혀갈 방법을 함께 찾는다면 퓨처링크뿐 아니라 한국 자율주행 산업 전체의 발전에도 도움이 될 수 있다"고 말했습니다.



데이터의 해외 이전 가능성에는 선을 그었습니다.



윤승현 퓨처링크 상무는 "국내에서 수집한 데이터를 국외로 이전하지 않는다"고 밝혔습니다.