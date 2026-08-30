[D리포트] 차원이 다른 4회전 점프…최하빈 '쇼트 5위'서 '역전 금메달'

16살 피겨 샛별 최하빈이 가장 화려하게 날아올라 주니어 그랑프리 역전 금메달을 따냈습니다.



쇼트프로그램에서 점프 실수로 5위에 머문 최하빈은 프리스케이팅에서는 캐리비안의 해적 OST에 맞춰 거침없이 고난도 점프를 이어갔습니다.



첫 과제에서 쿼드러플 러츠-트리플 토루프 연속 점프로 감탄을 자아냈고, 곧이어 쿼드러플 러츠 단독 점프도 가볍게 소화했습니다.



지난 시즌 한국 선수 최초로 성공한 쿼드러플 러츠를 한 프로그램에서 두 차례나 뛴 겁니다.



그리고 쿼드러플 토루프까지, 초반 3개의 4회전 점프를 잇달아 성공하며 세 차례 점프 과제에서만 무려 41.53점을 챙겼습니다.



이어진 두 차례 스핀에서 모두 최고 레벨을 받은 최하빈은 가산점이 붙는 후반부에도 트리플 악셀 시퀀스를 비롯해, 트리플 악셀 단독 점프와 트리플 러츠까지 모든 점프 과제에서 가산점을 챙겼습니다.



역동적인 음악에 맞춘 코레오 시퀀스를 끝으로 숨 막히는 연기가 끝나자, 관중석에선 기립 박수가 터졌고 현지 중계진은 찬사를 쏟아냈습니다.



[ISU 중계진 : 지금 보신 연기를 표현할 단어를 찾기 어렵습니다. 경이롭고, 놀랍고, 믿을 수 없습니다. 뭐라고 부르든 그 이상입니다.]



압도적인 점프 회전 속도에 중계진은 현역 최고 스타 미국 말리닌을 떠올렸습니다.



[ISU 중계진 : 주니어와 시니어를 통틀어 가장 회전이 빠른 선수일 겁니다. 일리아 말리닌이 떠오를 수밖에 없지만, 최하빈의 회전 속도 역시 엄청납니다.]



밝은 얼굴로 점수를 기다리던 최하빈은 프리스케이팅 170.20점 합계 246.41점이 발표되자, 자신보다 더 크게 환호하는 최형경, 김나현 코치와 함께 기쁨을 나눴습니다.



[ISU 중계진 : 본인도 아직 믿지 못하고 있습니다. 총점 246.41점입니다. 얼굴을 감싸 쥐고 주먹을 맞추고, '키스 앤 크라이 존'에서 환희를 쏟아냅니다.]



프리스케이팅 개인 최고점을 15.77점, 합계에서도 14.22점을 경신한 최하빈은, 쇼트 5위에서 단숨에 종합 1위로 뛰어올랐고, 지난 시즌 6차 대회에 이어 개인 통산 2번째 주니어 그랑프리 금메달을 목에 걸었습니다.



[최하빈/피겨 주니어 국가대표 : 다음 주니어 그랑프리 4차 튀르키예 (대회)에서도 좋은 성적을 내서 주니어 그랑프리 파이널에 갈 수 있도록 더욱더 열심히 노력하겠습니다. 많은 응원 주셔서 감사합니다.]



함께 출전한 이재근은 229.77점으로 2위에 올라 한국 선수들이 금·은메달을 휩쓸었습니다.



이재근은 같은 장소에서 2년 만에 다시 은메달을 따내며 최하빈과 함께 라트비아 리가 경기장에 태극기를 휘날렸습니다.



(영상편집 : 박기덕, 제작 : 디지털뉴스부)