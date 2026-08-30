[날씨] 고창 시간당 50㎜ 비…영광 한때 시간당 100㎜

오늘(30일) 전국에 비가 내립니다.



국지적으로 강한 비구름대가 발달하면서 한때 영광에는 시간당 100mm의 장대비가 쏟아지기도 했습니다.



현재 레이더 영상을 살펴보시면 비구름은 충청과 호남, 경남 지역을 덮고 있고요.



이렇게 붉은색의 강한 비구름대가 전북 지역에 위치하면서 현재 고창에는 시간당 50mm 안팎의 세찬 비가 쏟아지고 있습니다.



따라서 이들 지역을 중심으로는 호우특보도 내려졌습니다.



오늘 예상되는 강수량 살펴보시면요.



충남 지역에 200mm 이상, 그리고 충북 지역에 150mm 이상, 경기 남부와 강원 남부, 경북과 전북 지역에 100mm 이상의 폭우가 쏟아지겠습니다.



비는 소강 상태를 보일 때도 많겠지만, 비가 내릴 때는 돌풍과 천둥, 번개를 동반하며 매우 강하게 쏟아질 때 있어 비 피해 없도록 대비 잘해주셔야겠습니다.



중부를 중심으로는 폭염특보가 많이 해제됐고요, 남부지방에는 여전히 폭염특보 내려져 있습니다.



오늘 서울의 낮 최고 기온 28도로 더위가 주춤하겠고요.



폭염특보가 내려지는 지역들을 중심으로는 체감온도 33도 이상 오르며 무덥겠습니다.



중부지방의 비는 화요일까지 이어지겠습니다.



(안수진 기상캐스터)