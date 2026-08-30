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이 대통령, '중폭 개각' 단행…'법무' 김승원·'재경' 이형일

강청완 기자
작성 2026.08.30 15:16 수정 2026.08.30 17:26 조회수
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<앵커>

이재명 대통령이 재정경제부, 국토부, 법무부 등 6개 부처 장관을 바꾸거나 새로 임명하는 중폭 개각을 단행했습니다. 법무장관 후보로 김승원 민주당 의원, 재경부 장관 후보로 이형일 1차관이 지명됐습니다.

보도에 강청완 기자입니다.

<기자>

이재명 대통령은 오늘(30일) 오전 경제부총리 겸 재정경제부 장관과 법무부 장관, 국방부 장관, 성평등가족부 장관, 국토교통부 장관, 중소벤처기업부 장관 후보자 총 6명을 새로 지명했습니다.

정성호 전 장관 사의로 공석이 된 법무장관 후보자로는 판사 출신인 민주당 재선 김승원 의원이 발탁됐습니다.

[강훈식/청와대 비서실장 : 피해자의 권리를 최우선으로 보호하며 새로운 형사사법 체계를 빠르게 안착시킬 것으로 기대합니다.]

경제부총리 겸 재정경제부 장관 후보자에는 이형일 현 재정경제부 1차관이, 국토교통부 장관 후보자에는 홍지선 현 국토교통부 2차관이 이름을 올렸고, 중소벤처기업부 장관 후보자로는 민주당 이소영 의원이 지명됐습니다.

국방부 장관 후보로는 강신철 전 한미연합사 부사령관이, 성평등가족부 장관 후보자로는 기본소득당 용혜인 의원이 발탁됐습니다.

[강훈식/청와대 비서실장 : 국민들이 체감할 수 있는 실질적 변화를 더 빠르게 이끌어내고 더 넓게 확산하기 위해서 오직 실력 중심의 인사를 기준으로 (삼았습니다.)]

청와대 일부 참모 인선도 이뤄졌습니다.

청와대 AI미래기획수석으로는 조국혁신당 이해민 의원이, 이른바 '3대 메가 프로젝트'를 주도할 청와대 메가 프로젝트 보좌관에는 이원주 기후에너지부 에너지전환정책실장이 임명됐습니다.

국가인공지능전략위원회 부위원장으로는 하정우 전 AI미래기획수석이, 대통령 정무특별보좌관에는 김경수 전 경남지사가 발탁됐습니다.

(영상취재 : 하륭, 영상편집 : 이승진)
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