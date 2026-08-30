이정후, MLB 애리조나와 DH 1차전 멀티히트…2차전서는 쐐기타

▲ 세리머니 하는 이정후

샌프란시스코 자이언츠의 주전 외야수 이정후가 하루 두 경기에 풀타임 출전해 모두 멀티 출루에 성공했습니다.이정후는 30일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 애리조나 다이아몬드백스와 더블헤더(DH) 1차전 홈경기에 4번 타자 우익수로 선발 출전해 3타수 2안타 1볼넷 2타점으로 활약했습니다.이정후가 한 경기에서 안타 2개 이상을 친 건 20일 클리블랜드 가디언스전 이후 열흘 만입니다.그는 이어 열린 DH 2차전에서도 4번 타자 우익수로 선발 라인업에 이름을 올린 뒤 4타수 1안타 1볼넷 1타점을 기록했습니다.전날까지 0.289였던 시즌 타율은 0.291(471타수 137안타)로 올랐습니다.이날 이정후는 DH 1차전에서 2015년부터 2018년까지 KBO리그 SK 와이번스(현 SSG 랜더스)에서 활약했던 우완 투수 메릴 켈리와 투타 맞대결을 펼쳤습니다.켈리는 2019년 미국으로 돌아간 뒤 주축 선발 투수로 성장했습니다.이정후는 0대 0으로 맞선 1회말 투아웃 1루 기회에서 켈리의 낮은 싱킹패스트볼을 건드렸다가 중견수 뜬 공으로 물러났습니다.두 번째 맞대결에선 안타를 쳤습니다.0대 0의 균형이 이어지던 4회말 원아웃 1루에서 켈리의 4구째 몸쪽 높은 직구를 잡아당겨 우전 안타를 기록했습니다.볼카운트 1볼-2스트라이크에서 나온 안타였습니다.두 팀은 0대 0의 팽팽한 투수전을 이어갔고, 이정후는 6회말 투아웃에서 두 번째 출루에 성공했습니다.켈리를 상대로 볼넷을 얻어 1루를 밟았습니다.그러나 샌프란시스코는 후속 타선의 침묵으로 득점에 실패했습니다.샌프란시스코는 7회초 수비에서 대량 실점했습니다.마운드가 흔들리며 볼넷 3개를 내준 뒤 상대 팀 대타로 나선 라스 눗바에게 우월 만루 홈런을 얻어맞아 대거 4실점 했습니다.이정후는 0대 5로 뒤진 8회말 공격에서 추격을 알리는 적시타를 날렸습니다.투아웃 1, 2루에서 바뀐 우완 투수 테일러 클라크를 상대로 깨끗한 우전 적시타를 터뜨렸습니다.한가운데 몰린 초구 체인지업을 잘 공략했습니다.그러나 샌프란시스코는 더는 추격하지 못했고, 1대 7로 완패했습니다.켈리는 7이닝 2피안타 4볼넷 7탈삼진 무실점 호투하며 시즌 9승(12패)째를 거뒀습니다.이정후는 이어 열린 DH 2차전에서 4번 타자 우익수로 선발 출전해 4타수 1안타 1볼넷 1타점을 기록했습니다.1대 0으로 앞선 1회말 원아웃 1루에서 중견수 뜬공, 1대 1로 맞선 4회말 선두 타자로 나서 좌익수 뜬공으로 물러난 이정후는 4대 1로 앞선 5회말 원아웃 1, 2루에서 볼넷을 얻어 출루했습니다.안타는 4대 2로 쫓긴 7회말 공격 때 나왔습니다.이정후는 원아웃 1, 2루에서 우완 불펜 데릭 로를 상대로 4구째 낮은 슬라이더를 걷어내 깨끗한 중전 적시타를 폭발했습니다.8회말 마지막 공격에선 2루 땅볼로 아웃됐습니다.샌프란시스코는 이정후의 쐐기 타점에 힘입어 7대 2로 승리했습니다.이날 DH 1차전 직전엔 샌프란시스코의 론 워터스 운영 부문 사장이 라인업 카드를 교환하는 과정에서 심판진에게 격하게 항의하다 퇴장 명령을 받는 보기 드문 장면이 나왔습니다.MLB닷컴은 "워터스 사장은 앨런 포터 심판 조장에게 전날 경기 퇴장과 관련해 거칠게 항의했다"고 전했습니다.전날 샌프란시스코의 토니 바이텔로 감독과 베테랑 투수 로건 웹은 심판 판정에 항의하다가 퇴장당했습니다.바이텔로 감독은 미국 테네시대를 이끌던 지난해 10월 샌프란시스코 신임 감독으로 깜짝 선임됐습니다.프로 경험 없이 감독으로 MLB에 입성한 바이텔로 감독은 데뷔 시즌인 올해에만 5차례 퇴장 명령을 받았습니다.한편 애틀랜타 브레이브스의 김하성은 이날 콜로라도 로키스와 홈 경기에 결장했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)