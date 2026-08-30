중국, '포름알데히드 배추' 관련자 3명 붙잡아 수사중

▲ 중국 포름알데히드에 절인 배추 유통 논란

중국서 논란이 된 '포름알데히드 배추' 사건에 연루된 3명이 당국에 붙잡혔습니다.30일 중국 매체 펑파이신문과 홍콩 성도일보에 따르면 중국 공안기관은 허베이성 장자커우시 캉바오현에서 발생한 포름알데히드 배추 사건 관련 용의자 3명을 형사 구류하고 추가 수사를 진행하고 있습니다.앞서 중국에서는 일부 배추 수매업자들이 장거리 운송 과정에서 신선도를 2∼3일 더 유지하기 위해 배추를 포름알데히드 용액에 담근 사실이 확인돼 파장이 일었습니다.중국의 한 블로거가 지난 22일 영상을 통해 이러한 내용을 폭로하면서 당국이 사실관계 조사에 착수했습니다.영상에는 업자들이 배추를 트럭에 싣기 전 한 포기씩 들어 뿌리 부분을 포름알데히드로 추정되는 액체가 담긴 대야에 담갔다가 꺼내는 모습이 담겼습니다.당국이 문제가 된 배추의 구체적인 유통 경로 확인에 나선 결과, 배추는 장쑤성과 안후이성으로 유통된 것으로 조사됐습니다.중국 지방정부들이 여러 시장에서 실시한 샘플 검사에서는 포름알데히드 잔류물이 대부분 검출되지 않았습니다.다만 문제가 된 배추와 조사 샘플이 동일한 물량인지는 확인되지 않았습니다.이번 사태로 인한 파장이 커지면서 중국 당국은 각 지방정부에 배추 등 신선 농산물을 대상으로 특별 점검을 실시하고 불법적인 보존제 사용을 엄중히 단속하라고 지시했습니다.포름알데히드는 자극성이 강한 무색의 화학물질로, 수용액은 흔히 '포르말린'으로 불립니다.세계보건기구(WHO) 산하 국제암연구소(IARC)는 포름알데히드를 사람에게 암을 일으킬 수 있다는 충분한 근거가 있는 1군 발암물질로 분류하고 있습니다.중국도 식품안전법과 농산물품질안전법 등을 통해 포름알데히드를 식품 가공 보조제로 생산·판매·사용하는 것을 엄격히 금지하고 있습니다.