한은 "수요 압력에 물가 상승세 광범위하게 확산 가능성"

▲ 마트 진열대

반도체발 성장 호조에 소비가 회복세를 보이면서 물가 상승세가 여러 품목으로 광범위하게 확산할 가능성이 있다는 한국은행 분석이 나왔습니다.한은은 오늘(30일) '이슈분석: 수요 주도 물가 압력이 근원물가에 미치는 영향' 보고서에서 과거 수요 회복이 근원물가 상승을 주도했던 시기의 특징과 수요 측 압력 확대가 근원물가에 미치는 영향을 분석했습니다.분석에 따르면 2000년 이후 수요 측 압력이 크고 근원물가 상승률이 높은 수준을 보인 시기는 ▲ 카드 사태 이전(2002년 1∼4분기) ▲ 글로벌 금융위기 직전(2007년 2분기∼2008년 3분기) ▲ 금융위기 회복기(2011년 2∼4분기) ▲ 팬데믹 충격 회복기(2022년 1분기∼2024년 1분기) 등 네 차례가 있었습니다.이 시기에는 임금과 자산 가격이 크게 올라 가계의 소비 여력이 개선되고 그 결과 소비 확대로 이어지면서 근원물가가 상승하는 공통점이 있었습니다.분석 결과 이러한 수요 주도 물가 상승기는 가격 상승세가 더 광범위한 품목으로 확산하는 경향이 있는 것으로 나타났습니다.특히 근원물가가 2.5%를 상회하면 개별 품목들 간의 가격 동조성이 커지면서 특정 품목의 가격 상승이 경제 전반의 물가 상승세로 이어지는 현상이 나타났습니다.한은은 보고서에서 "근원물가 상승률이 일정 수준을 넘어서는 경우 물가 상승이 개별 품목에 국한되지 않고 보다 광범위하게 확산하는 경향이 강화될 수 있다"고 설명했습니다.이어 "최근에는 여행·숙박·음식 등 경기 상황에 민감하고 동조성이 높은 개인서비스가 근원물가 상승을 주도하고 있어, 과거에 비해 물가상승이 광범위하게 확산할 가능성이 있다"고 짚었습니다.한은은 지난 27일 수정 경제전망에서 올해와 내년 근원물가 상승률을 지난 5월 전망치(2.4·2.3%)보다 높은 2.5%로 전망했습니다.보고서는 경제의 수요(실제 GDP)가 공급 능력(잠재 GDP)을 얼마나 상회·하회하는 지를 나타내는 지표인 GDP갭(격차)률과 근원물가 상승률 간의 상관관계를 통해 수요 압력이 근원물가에 미치는 영향도 분석했습니다.분석 결과 수요 압력이 높은 시기에 GDP갭률이 1%포인트(p) 확대될 때 근원물가 상승률은 약 0.1∼0.4%p 높아지는 것으로 추정됐습니다.특히 교역조건 개선으로 국민총소득(GDI)이 확대될 경우에는 근원물가에 약 0.05∼0.2%p의 추가 상방 압력이 발생할 수 있는 것으로 나타났습니다.한은은 "향후 국내 근원물가는 수요측 물가 압력이 점차 확산하면서 2% 중후반의 높은 오름세가 상당기간 이어질 가능성이 있다"고 전망했습니다.이어 "향후 물가 흐름 판단 시 경기 회복세 뿐 아니라 교역조건 개선에 따른 소득 증가가 국내 소비로 파급되는 속도와 강도를 면밀히 점검해 근원물가 상승이 광범위하게 확산해 고착화되지 않도록 유의해야 한다"고 짚었습니다.