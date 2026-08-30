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구윤철, 개각 소식에 출국 번복하려다 G20 참석…예정대로 미국행

이태권 기자
작성 2026.08.30 14:20 조회수
구윤철, 개각 소식에 출국 번복하려다 G20 참석…예정대로 미국행
▲ 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관

개각으로 교체된 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 주요 20개국(G20) 재무장관·중앙은행 총재 회의 참석 일정을 미루려다 결국 참석하기로 결정을 번복했습니다.

구윤철 부총리는 오늘(30일) 오전 미국 애슈빌에서 열리는 G20 재무장관·중앙은행 총재 회의에 참석하기 위해 출국했습니다.

애초 구 부총리는 인천국제공항에 도착해 자신이 개각 교체 대상에 포함된다는 소식을 듣고서는 미국 출장 일정을 미루려 한 것으로 파악됐습니다.

그러나 새 부총리 인선이 발표되더라도 국회 인사청문회를 거쳐 후임자가 임명되기까지 임기를 계속해야 한다는 점에서 예정 일정을 소화하기로 막판에 다시 바꾼 것으로 알려졌습니다.

특히 스콧 베선트 미국 재무장관 등 주요국 인사와 양자 면담 일정까지 모두 잡은 상태에서, 취소할 경우 국익에 도움이 되지 않는다는 판단도 작용한 것으로 전해졌습니다.

구 부총리는 이번 회의에서 한국 경제의 탄탄한 펀더멘털, 구조적 과제에 대응하기 위한 중장기 성장잠재력 확충 노력을 소개하고, 부채·불균형 등 글로벌 경제 핵심 현안에 관한 의견을 제시할 계획입니다.

(사진=재정경제부 제공, 연합뉴스)
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