구윤철, 개각 소식에 출국 번복하려다 G20 참석…예정대로 미국행

▲ 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관

개각으로 교체된 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 주요 20개국(G20) 재무장관·중앙은행 총재 회의 참석 일정을 미루려다 결국 참석하기로 결정을 번복했습니다.구윤철 부총리는 오늘(30일) 오전 미국 애슈빌에서 열리는 G20 재무장관·중앙은행 총재 회의에 참석하기 위해 출국했습니다.애초 구 부총리는 인천국제공항에 도착해 자신이 개각 교체 대상에 포함된다는 소식을 듣고서는 미국 출장 일정을 미루려 한 것으로 파악됐습니다.그러나 새 부총리 인선이 발표되더라도 국회 인사청문회를 거쳐 후임자가 임명되기까지 임기를 계속해야 한다는 점에서 예정 일정을 소화하기로 막판에 다시 바꾼 것으로 알려졌습니다.특히 스콧 베선트 미국 재무장관 등 주요국 인사와 양자 면담 일정까지 모두 잡은 상태에서, 취소할 경우 국익에 도움이 되지 않는다는 판단도 작용한 것으로 전해졌습니다.구 부총리는 이번 회의에서 한국 경제의 탄탄한 펀더멘털, 구조적 과제에 대응하기 위한 중장기 성장잠재력 확충 노력을 소개하고, 부채·불균형 등 글로벌 경제 핵심 현안에 관한 의견을 제시할 계획입니다.(사진=재정경제부 제공, 연합뉴스)