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'왕사남' 다음으로 천만 영화? '스파이더맨 4' 넘어선 '오디세이'…올해 외화 최고 흥행작

심영구 기자
작성 2026.08.30 13:43 조회수
'왕사남' 다음으로 천만 영화? '스파이더맨 4' 넘어선 '오디세이'…올해 외화 최고 흥행작
▲ 크리스토퍼 놀런 감독의 영화 '오디세이'가 관객 수 500만명을 돌파한 17일 서울의 한 영화관에 오디세이 홍보 포스터가 걸려 있다.

크리스토퍼 놀런 감독의 '오디세이'가 일주일 먼저 개봉한 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'를 제치고 올해 개봉한 외화 중 최고 흥행작에 등극했습니다.

30일 유니버설 픽쳐스에 따르면 '오디세이'와 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이' 누적 관객 수는 30일 오전 7시 기준 각각 847만1천여 명과 845만4천여 명을 기록했습니다.

'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 지난달 29일 개봉했고, '오디세이'는 그보다 일주일 늦은 이달 5일 극장에 걸렸습니다.

두 작품이 하반기 외화 흥행을 주도한 가운데, 관객 동원 속도에선 '오디세이'가 한발 앞섰습니다.

'오디세이'는 개봉 24일째인 28일 누적 관객 800만명을 돌파해, 개봉 26일째인 23일 800만 고지를 밟은 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'보다 이틀 빠른 기록을 세웠습니다.

올해 개봉작 가운데 800만 관객을 가장 짧은 기간에 동원한 작품이기도 합니다.

'오디세이'는 고대 그리스 시인 호메로스의 서사시 '오디세이아'를 원작으로, 트로이 전쟁을 마친 영웅 오디세우스(맷 데이먼 분)가 고향 이타카로 돌아가기까지 겪는 10년간의 모험을 그렸습니다.

놀런 감독이 '오펜하이머'(2023) 이후 3년 만에 선보인 신작으로, 맷 데이먼을 비롯해 톰 홀랜드, 앤 해서웨이, 젠데이아 등이 출연했습니다.

'오디세이'는 개봉 이틀 전인 지난 3일부터 이날까지 28일 연속 전체 예매율 1위를 지켰으며, 개봉 이후에는 25일 연속 박스오피스 정상을 차지했습니다.

천만 영화 등극 가능성도 커지고 있습니다.

'오디세이'가 천만 고지를 넘길 경우 올해 개봉작 가운데 장항준 감독의 '왕과 사는 남자'에 이어 두 번째 천만 영화이자 올해 첫 '천만 외화'가 됩니다.

(사진=연합뉴스)
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