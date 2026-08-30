손흥민 7경기째 골 침묵…LAFC, DC와 비겨 리그 5경기 무승

▲ LA FC 손흥민

미국 프로축구 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스 FC(LAFC)에서 뛰는 손흥민이 공식전 7경기 골 침묵에 빠진 가운데 팀의 무승도 이어졌다.손흥민은 30일(한국시간) 미국 워싱턴DC의 아우디 필드에서 열린 DC유나이티드와의 2026 MLS 23라운드 원정 경기에 선발 출전해 풀타임을 소화했다.이번 시즌 MLS에서 4골, 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵의 2골을 합해 공식전 6골을 기록 중인 손흥민은 이날 공격 포인트를 기록하지 못했다.이달 초 밴쿠버와의 리그 19라운드 이후 MLS와 리그스컵을 합해 공식전 7경기 연속 득점 시계가 멈춰 섰다.손흥민의 침묵 속에 LAFC는 0대 0으로 비겨 리그 5경기 무승(3무 2패)에 빠졌다.LAFC는 서부 콘퍼런스 3위(승점 36)를 유지했고, DC유나이티드는 동부 콘퍼런스 11위(승점 25)에 자리했다.이날 손흥민은 왼쪽 측면에 배치돼 드니 부앙가, 제레미 에보비세와 공격 선봉에 섰다.왼쪽 측면을 활발하게 누볐으나 상대 수비의 집중적인 견제에 결정적인 기회는 많이 오지 않았다.손흥민은 전반 20분엔 DC유나이티드의 일본 수비수 노노 기미토에게 얼굴 쪽을 강타당하기도 했다.전반을 0대 0으로 보낸 뒤 후반에도 공방전이 이어졌지만, 어느 팀도 골문을 열지 못했다.LAFC는 후반 4분 DC유나이티드 네이선 오르다스의 크로스에 이은 잭슨 홉킨스의 슈팅을 비롯해 여러 차례 위기에서 위고 요리스 골키퍼의 선방 덕분에 실점을 면했다.후반 16분엔 손흥민이 페널티 지역 중앙에서 날린 날카로운 왼발 슛이 골 라인 직전에 수비에 걸렸다.LAFC가 후반 36분 에보비세를 빼고 타일러 보이드를 투입한 이후 손흥민은 중앙에서 더욱 자주 공격을 풀어나갔다.후반 40분 왼쪽에서 들어온 예브헨 체베르코의 컷백을 손흥민이 페널티 지역 중앙에서 또 한 번 왼발로 마무리했지만, 득점으로 연결하지 못했다.이날 LAFC는 16개의 슈팅을 퍼부었으나 유효 슈팅이 하나에 그쳤고, DC유나이티드는 유효 슈팅 3개를 포함해 슈팅 15개를 기록했다.(사진=게티이미지)