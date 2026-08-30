[날씨] 전국에 많은 비…충남 최대 200mm 이상 폭우

오늘(30일) 전국에 비가 내립니다.



우선 어제부터 비가 내리기 시작해 현재까지 군산에는 160mm가 넘는 많은 비가 내렸고요.



금산에도 90mm에 가까운 큰 비가 쏟아졌습니다.



현재는 일부 전남 지역에만 비가 내리고 있습니다.



오늘 전국에 비가 내릴 텐데요.



예상되는 강수량 살펴보시면 충남 지역에 200mm 이상, 충북 지역에 150mm 이상, 경기 남부와 강원 남부 그리고 경북과 전북 지역에도 100mm 이상의 많은 비가 내리겠습니다.



비는 내렸다 그쳤다를 반복하면서 소강상태를 보일 때도 많겠지만 비가 내릴 때는 돌풍과 천둥 번개를 동반하며 매우 강하게 쏟아질 때 있어 피해 없도록 대비 잘해주셔야겠습니다.



폭염 특보는 많이 해제됐고요.



일부 남부와 제주 지역에만 남아져 있습니다.



오늘 서울의 낮 최고 기온 28도로 더위가 주춤하겠고요.



폭염 특보가 내려져 있는 지역들을 중심으로는 체감 온도 33도 이상 오르겠습니다.



중부 지방을 중심으로는 화요일까지 비가 이어지겠습니다.



(안수진 기상캐스터)