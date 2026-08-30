미국 래퍼 예(카녜이 웨스트) 러시아 공연 취소…'친나치' 행보 영향

▲ 카녜이 웨스트

미국 래퍼 예(Ye·옛 이름 카녜이 웨스트)가 나치 찬양 논란으로 유럽 공연에 이어 러시아에서도 공연을 거부당했습니다.미국 워싱턴포스트(WP)는 현지시간 29일 러시아 상트페테르부르크에서 오는 10월 열릴 예정이었던 예의 콘서트가 취소됐다고 보도했습니다.예의 콘서트는 2022년 2월 우크라이나 전쟁 발발 이후 서방의 유명 뮤지션이 러시아 무대에 서는 첫 사례로 화제가 집중되면서 두차례 예정된 공연 모두 매진됐지만 워싱턴포스트는 나치 찬양 논란을 일으켰던 그의 공연이 러시아 당국에 딜레마가 됐다고 짚었습니다.우크라이나 전쟁에 따른 서방의 제재로 4년간 고립됐던 러시아에서 예의 공연이 열리는 것은 국제사회에서 '왕따'가 아니라는 모습을 보여주려 해온 푸틴 러시아 대통령의 노력에 부합하는 일입니다.그러나 2차대전 당시 872일간에 걸친 독일의 포위로 수십만의 사망자를 냈던 상트페테르부르크에서 나치를 찬양했던 그의 공연이 열린다는 데 대한 거부감도 상당했습니다.특히 푸틴 대통령이 우크라이나 전쟁을 반복적으로 나치즘에 맞선 투쟁이라고 묘사해온 점도 영향을 준 것으로 보입니다.게다가 2023년 공개된 곡 '벌처스'(Vultures)의 가사에는 주인공이 마약을 하는 러시아 여성을 우크라이나를 위해 괴롭힌다는 내용도 포함돼있습니다.때문에 러시아 내부에서는 국내 여론을 고려해 콘서트에 개입해서는 안 된다는 의견과 과거 이력 등을 볼 때 공연을 허가해서는 안 된다는 주장이 분분했습니다.WP에 따르면 러시아 언론은 당국의 요구에 따라 공연이 강제 취소됐을 가능성이 있다고 보고 있습니다.예는 지난 2022년부터 소셜미디어에 반유대주의로 해석될 수 있는 글을 꾸준히 올려 2023년부터 유럽 상당수 국가에서 콘서트가 금지됐습니다.2차대전에서 독일이 패배한 지 80년이 되는 2025년 5월 8일에는 나치의 충성 구호인 '하일 히틀러'라는 제목의 신곡을 발표하기도 했습니다.그는 3집 앨범 발표를 앞둔 지난 1월 공개 사과문을 발표하고 과거 교통사고로 양극성 장애가 생겼다고 해명했지만, 유럽 상당수 국가는 그의 투어공연을 허가하지 않았습니다.(사진=AP, 연합뉴스)