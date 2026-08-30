"EPL 맨시티, 리버풀과 공격수 학포 이적 놓고 협상 시작"

▲ 코디 학포

잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 맨체스터 시티(맨시티)가 리버풀의 공격수 코디 학포 영입을 위한 협상에 들어갔습니다.영국 공영방송 BBC는 30일(한국시간) "맨시티가 학포의 이적을 두고 리버풀과 협상에 착수했다"라며 "학포의 거취는 이적 시장 마감을 앞두고 가장 뜨거운 이슈 가운데 하나로 떠올랐다"고 전했습니다.이 매체는 "학포가 맨시티와 토트넘 홋스퍼의 관심을 받고 있지만 이적 시장이 끝나기 전 리버풀을 떠나게 된다면 맨시티를 가장 선호하는 것으로 알려졌다"라며 "맨시티는 지난 29일 리버풀에 영입을 위한 공식 접촉에 나섰다"고 덧붙였습니다.학포의 맨시티 이적설은 리버풀이 파리 생제르맹(PSG)의 윙어 브래들리 바르콜라와 최대 1억 2천300만 파운드 규모의 계약에 합의한 이후 나왔습니다.학포는 2023년 1월 PSV 에인트호번(네덜란드)을 떠나 리버풀에 합류했고, EPL 무대에서 91경기에 출전해 33골을 기록했습니다.BBC는 "리버풀이 학포를 검증된 다재다능한 EPL 공격수로 평가하고 있다"라며 "학포는 이번 시즌 개막 2경기 동안 1골 1도움을 기록하며 자신의 재능을 입증했다. 2022년 월드컵 이후 에인트호번으로부터 3천500만 파운드에 학포를 영입한 리버풀은 8천500만 파운드 수준에 매각하면 매우 성공적인 거래가 될 것"이라고 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)