송민규, 포르투갈 1부리그 나시오날 입단…2년 계약

▲ 포르투갈 CD 나시오날에 입단한 송민규

프로축구 K리그1 FC서울에서 활약한 공격수 송민규(26)가 포르투갈 프리메이라리가 CD 나시오날 이적을 마무리했습니다.나시오날 구단은 30일(한국시간) 홈페이지를 통해 "송민규와 앞으로 두 시즌 동안 함께 하는 계약을 체결했다"라며 "올해 26살인 송민규는 FC서울을 떠나 나시오날에 합류하게 됐다. 한국 대표팀 경력을 가진 송민규는 이번 주말 팀에 합류해 훈련에 참가한다"고 밝혔습니다.지난해 전북 현대를 떠나 자유계약(FA) 신분으로 서울에 입단한 송민규는 당시 유럽 구단으로부터 영입 제의가 올 경우 이적료 없이 팀을 떠날 수 있다는 조건에 합의한 것으로 알려졌고, 나시오날의 '러브콜'을 받고 유럽 진출에 성공했습니다.포항 스틸러스에서 K리그 무대에 데뷔해 전북, 서울을 거친 송민규는 9시즌 동안 K리그1 통산 299경기에 출전해 48골 30도움을 작성했습니다.2022 국제축구연맹(FIFA) 카타르 월드컵 최종 명단에 포함됐던 송민규는 A매치 14경기(1골)를 뛰었고, 이번 시즌 서울에서 K리그1 25경기에 나서 5골 4도움을 따냈습니다.나시오날은 포르투갈 마데이라를 연고로 1부리그인 프리메이라리가에서 경쟁하는 팀으로 지난 시즌 14위를 차지했고, 송민규에 앞서 석현준이 2014-2015시즌 뛰기도 했습니다.(사진=CD 나시오날 홈페이지 캡처, 연합뉴스)